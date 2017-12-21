Обломки самой первой австралийский субмарины обнаружены через 103 года после ее пропажи. Об этом сообщили зарубежные информагентства со ссылкой на оборонное ведомство государства.
Старейшая загадка австралийских ВМС раскрыта с обнаружением частей первой подлодки HMAS AE1 близ островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой Гвинеи. Как отмечается, результат смогла дать только 13-я по счету поисковая экспедиция. Судно располагается на трехсотметровой глубине.
Как известно, австралийская субмарина исчезла в районе Новая Британия в начале осени 1914 года. Пропали все 35 членов экипажа. Над причинами случившегося до сих пор ломают головы специалисты.
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