Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты. …