На европейском рынке начались продажи обновленного хэтчбека Volkswagen Golf. Автомобиль впервые получил 1,0-литровый турбированный мотор производительностью всего 85 л.с. Таким агрегатом оснастят базовую комплектацию стоимостью 17 850 евро, что эквивалентно примерно 1,4 млн рублей. Эта модель станет расходовать 4,8 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Также европейские автолюбители смогут приобрести полноприводный Volkswagen Golf с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью на 150 л.с. Эта модель обойдется покупателю в 29 600 евро. Универсал Golf Variant стоит 30 750 евро.
Volkswagen Golf R Variant и Volkswagen Golf R имеют 2,0-литровый турбированный двигатель на 310 л.с. Он дает возможность разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с.
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