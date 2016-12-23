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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 

23 декабря 2016, 10:17
Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.

При этом 

22 декабря 2016, 05:34
Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.  

Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние 
22 декабря 2016, 04:24
Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Обновленный кроссовер Ford Kuga, производство которого налажено в Елабуге, доставлен в дилерские центры 50 российских городов. Модель будет предложена в четырех вариациях. Стоимость наиболее доступной версии стартует с отметки 1 миллион 149 тысяч рублей.
Линейку силовых агрегатов автоновинки Ford Kuga 

22 декабря 2016, 02:54
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
Volkswagen представит в Женеве новый кроссовер на базе Golf

Volkswagen представит в Женеве новый кроссовер на базе Golf

Немецкая корпорация Volkswagen готовит к выходу компактный внедорожник, созданный на базе известной модели VW Golf. Новый SUV станет серийной версией концептуальной модели T-Roc Concept и будет представлен весной 2017 года на Автосалоне в Женеве. Сообщается, что компактный кроссовер получит расширенную линейку бензиновых и 

14 ноября 2016, 04:09
Обновленный Volkswagen Golf покажут в ноябре

Обновленный Volkswagen Golf покажут в ноябре

Обновленный хэтчбэк Volkswagen Golf представят в ноябре 2016 года на Берлинском автосалоне. Об этом сообщили зарубежные информагентства со ссылкой на представителей немецкой автомобильной компании. Новый Volkswagen Golf получит обновленные технические характеристики, а также современную оптику и колесную раму.

Специалисты отмечают, что также 

14 октября 2016, 10:08
На тестах фотошпионы заметили прототип Volkswagen Golf

На тестах фотошпионы заметили прототип Volkswagen Golf

Автопапарацци смогли снять на дорожных испытаниях прототип новинки от германского концерна Volkswagen. Большая часть специалистов утверждает, что компания готовит очередное поколение Volkswagen Golf.
По предварительной информации, обновленную линейку Volkswagen Golf собираются показать в октябре на Парижском автосалоне. Эксперты расходятся во 

22 сентября 2016, 01:31
Самый мощный в истории Volkswagen Golf могут показать в мае

Самый мощный в истории Volkswagen Golf могут показать в мае

Как сообщают западные информагентства, германский автогигант в мае может представить широкой публике серийный вариант концептуального хэтчбека Volkswagen Golf R 400. Речь, по оценкам экспертов, идет о самом мощном в истории Volkswagen Golf. Напомним, концептуальная версия была заявлена в 2014-м на 
11 апреля 2016, 04:44
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