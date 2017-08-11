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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Хакеры, похитившие данные телеканала HBO, разместили в интернете адреса и телефоны исполнителей главных ролей в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Independent.
Как отмечается, в файле, оказавшемся в открытом доступе, есть телефонные номера, домашние адреса и адреса электронной 

10 августа 2017, 09:17
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить 

9 августа 2017, 02:58
Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Хакеры могут осуществить масштабную кибератаку с использованием вирусов-шифровальщиков в самое ближайшее время. Об этом сегодня рассказывают российские информагентства.
Предупреждение распространила Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью). Как отмечают «Ведомости» ФСК советует ограничить доступ участников корпоративной сети к 

9 августа 2017, 10:16
Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
Об атаке на пользователей устройств с операционной системой Android рассказали отечественные СМИ. Заражению вирусом, который похищает деньги, уже подверглись несколько сотен устройств, заявили в 

7 июля 2017, 12:30
Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Проанализировав особенности нынешних гарнитур, популярных в игровой индустрии, ученые сделали умозаключение, что киберпреступники смогут в ближайшее время без труда прочесть мозговые импульсы человека. Иными словами, мозговые волны уже находятся не в полной безопасности.
По словам авторов исследования, выражение "читать мысли 

3 июля 2017, 05:13
Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
Хакеры Anonymous взломали сайт минздрава Японии

Хакеры Anonymous взломали сайт минздрава Японии

Реакция на новый законопроект об ужесточении контроля в киберпространстве в Японии  от международной группировки хакеров "Anonymous" долго себя не заставила ждать. В этот же день кибератаке подверглось министерство здравоохранения этой страны. Причём проблемы на рабочих компьютерах сотрудников министерства стали проявляться 
26 января 2016, 04:44
Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

В Сети появился список из 25 самых популярных паролей в минувшем году. Созданием этого перечня занимались специалисты компании SplashData. Следует отметить, что последняя вот уже несколько лет составляет подобные списки. Как отмечают СМИ, конкретные каналы, по которым SplashData получает пароли 
20 января 2016, 12:02
Хакеры на Украине с помощью вируса устроили перебои с электроэнергией

Хакеры на Украине с помощью вируса устроили перебои с электроэнергией

Перебои в подаче электроэнергии на Украине вызваны кибератаками. Средства массовой информации распространили данные сведения со ссылкой на представителей компании SANS ICS, которая занимается цифровыми технологиями. Сообщается, что масштабная атака хакеров произошла двадцать третьего декабря. В тот же день начались и 
11 января 2016, 11:57
Хакеры продают личные данные 10 млн россиян с сайта знакомств

Хакеры продают личные данные 10 млн россиян с сайта знакомств

Хакерами взломан российский сайт знакомств Topface. В результате похищенными оказались данные о 20 млн пользователей, около половины из которых –  приблизительно 10 млн – граждане России, 40% - жители стран Евросоюза. Предложение о продаже базы данных опубликовано на онлайн-форуме, который 

26 января 2015, 03:40
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