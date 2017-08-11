Экс-специалист Национального института технологий США Билл Берр рассказал журналистам, что разработанное им широко известное руководство по созданию самых надежных паролей теперь взято хакерами в оборот, и они применяют его в своих преступных целях. Таким образом, руководство по созданию более совершенных паролей помогло легче их взламывать.
Сама разработка появилась еще в 2003 году. Как следовало из рекомендаций, в пароле непременно должны присутствовать цифры, знаки препинания, заглавные и строчные буквы. Это, согласно замыслу автора, давало возможность предельно усложнить процесс взлома по классической методике перебора различных комбинаций.
И вот Берр обратился к нынешним пользователям с предостережением. По его словам, те, кто не меняют пароль каждые 90 дней, очень рискуют пострадать от хакеров. Оказывается, большая популярность инструкции Берра сделала пароли предсказуемыми и легкими для профессиональных хакеров. Многие применяли одинаковые техники при создании комбинаций, что заметно упрощает хакерам работу по взлому.
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