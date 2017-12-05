Компании Nissan Motor Co и создатель популярных игр DeNA собираются приступить к тестированию беспилотных такси в следующем году. Разработчики решили задействовать в экспериментах электромобиль Leaf.
Основная серия тестов запланирована на начало весны, пройдет она в Йокогаме. Специалисты DeNA создадут приложение, посредством которого клиенты станут вызывать беспилотные транспортные средства, и автомобили доставят их в названное место.
Согласно последним планам, полноценный сервис должен заработать в 2020-м году. Кстати, по мнению экспертов, в Японии конкуренцию Nissan и DeNA вполне может составить корпорация ZMP Inc, занимающаяся выпуском роботов.
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