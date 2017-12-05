Первые беспилотные грузовики появятся на дорогах Москвы и других городов России летом 2017 года. Грузовой оператор Traft объявил конкурс на закупку программного обеспечения для оснащения своих транспортных средств. Поставщик будет определен в начале марта.

В планах Traft установить беспилотное ПО сначала на …