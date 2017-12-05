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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Nissan» прокомментировал выход из АвтоВАЗа

«Nissan» прокомментировал выход из АвтоВАЗа

Nissan прокомментировал свой выход из состава акционеров АвтоВАЗа. Это чисто техническая операция в рамках процесса рекапитализации компании, которую сейчас проводит группа Renault от лица членов альянса, говорится в сообщении японского автоконцерна. Сделка не повлияет ни на баланс прав при голосовании, 

22 сентября 2017, 05:01
Японцы ушли из АвтоВАЗа

Японцы ушли из АвтоВАЗа

Французский концерн Renault выкупил акции АвтоВАЗа у японской компании Nissan в совместном предприятии Alliance Rostec Auto B.V., владеющем 65-процентным пакетом тольяттинского автопроизводителя. Об этом пишут федеральные СМИ. На конец 2016 года 
21 сентября 2017, 10:06
В ОАЭ разработали правила дорожного движения для беспилотных авто

В ОАЭ разработали правила дорожного движения для беспилотных авто

В Объединенных Арабских Эмиратах появилась законодательная база для беспилотных машин. Такие авто еще не появились в стране, однако власти решили пойти на опережение.
Управление по стандартизации и метрологии ОАЭ разработало требования к беспилотному автотранспорту. Они касаются оснащения автомобилей, городской инфраструктуры, 

14 августа 2017, 03:43
АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.

«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой 

5 июля 2017, 08:00
Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Серийный выпуск беспилотных автобусов "Матрешка" (Matrеshka) намечен на конец следующего года. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой  на главу ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексея Бакулина.
Как отмечается, уже собрано 5 машин, до конца 2017-го появятся еще 10 для тестов 

23 мая 2017, 05:20
Дизайн компактвэна Datsun Redi-GO от Nissan запатентован в России

Дизайн компактвэна Datsun Redi-GO от Nissan запатентован в России

Японская корпорация Nissan оформила патент на дизайн компактного городского хэтчбека Datsun redi-GO, стилизованного под кроссовер. Кроме того, производитель запатентовал радиаторную решетку, бамперы и переднюю панель автомобиля. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на данные Роспатента.

Напомним, хэтчбек Datsun redi-GO выпускается на производство в 

19 декабря 2016, 02:46
В 2017 году в России появятся беспилотные грузовики

В 2017 году в России появятся беспилотные грузовики

Первые беспилотные грузовики появятся на дорогах Москвы и других городов России летом 2017 года. Грузовой оператор Traft объявил конкурс на закупку программного обеспечения для оснащения своих транспортных средств. Поставщик будет определен в начале марта. 

В планах Traft установить беспилотное ПО сначала на 

2 декабря 2016, 09:55
В России построят дороги для беспилотников к 2025 году

В России построят дороги для беспилотников к 2025 году

В Российской Федерации появятся дороги для автомобилей-беспилотников. Правительство планирует первые магистрали построить к 2025 году.
Считается, что на тот момент на наших дорогах будут передвигаться сотни таких транспортных средств. А к 2050 году, по прогнозам экспертов, счет беспилотных автомобилей на 

7 июля 2016, 09:55
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