В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор Конструкция дает возможность не только получать электроэнергию, но и хранить ее без вреда для окружающей среды.

Как рассказывают зарубежные информагентства, уникальные ветряки-аккумуляторы — не самые мощные в мире, но при этом они уже названы самыми большими на планете. Речь идет …