Австралийская компания Fastbrick Robotics получила хорошую прибыль благодаря новинке - роботу Hadrian X. Размещение акций на бирже дало доход в $ 35 млн, что окупит расходы корпорации на ближайшие пару лет, отмечают специалисты.
В развитии Fastbrick Robotics заинтересовались известные большие игроки. В частности, у фирмы существуют договорённости с представителями Саудовской Аравии, где изобретатели необычного устройства хотят наладить строительный бизнес.
Если говорить об особенностях Hadrian X, то он способен укладывать кирпичи сутками и практически не нуждается в контроле. У робота есть только одна рука, однако он трудится в разы эффективнее людей, не отвлекаясь на перекуры. Массовый выпуск этого чуда инженерной мысли хотят наладить через год.
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