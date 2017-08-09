Бывшие руководители корпораций Apple, Microsoft, Spotify и других, являющиеся поклонниками тяжелой музыки, заявили о запуске первого в мире онлайн-казино для любителей хард-рока. Новая площадка Metal Casino будет уникальной музыкально-игровой платформой.
Для воплощения идеи привлечена компания-пионер в сфере онлайн-казино, которая функционирует на базе хостинга платформы GIG iGaming Cloud. Схема подразумевает привлечение любителей хард-рока в онлайн-казино Metal Casino посредством соцсети Facebook. С этой целью будет использоваться вертикальная маркетинговая стратегия.
По статистике, сегодня в Facebook насчитывается 400 млн любителей этого музыкального направления. В ассортименте Metal Casino будут азартные игры от популярных девелоперов. По словам авторов проекта, на музыкально-гемблинговой площадке будет представлено ограниченное число традиционных партнеров-провайдеров. Так специалисты намерены минимизировать затраты и получить наибольшую выгоду от сотрудничества исключительно с ведущими девелоперами отрасли. Коммуникация между пользователями онлайн-казино будет совершаться на универсальном языке металлистов – английском.
|
Эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон выступит в Москве в июле 2017 года
|
17 ноября 2016, 04:36
|
Певица Земфира заявила о завершении своей концертной деятельности
|
4 октября 2016, 02:38
|
Ученые: хеви-метал помогает побороть страх смерти
Немецкие и голландские ученые установили, что хеви-метал помогает преодолеть депрессию и адекватно относиться к перспективе собственной смерти. Такой вывод был сделан по итогам эксперимента с участием тридцати человек.
|
21 июля 2016, 10:14
|
69-летний Дэвид Боуи умер после 18 месяцев борьбы с раком
|
11 января 2016, 11:11
|
В Чапаевске интернет-казино замаскировали под платежный терминал
Теперь правоохранители интенсивно разыскивают организаторов незаконного бизнеса.
В прокуратуру Чапаевска по телефону горячей линии поступила информация о деятельности нелегального интернет-казино в помещении магазина "Руслан", расположенного на улице Ленина. Полиция провела проверку, в ходе которой было установлено, что в помещении магазина действительно …
|
30 апреля 2013, 11:00
|
Самарские полицейские нагрянули в интернет-казино
Организаторов привлекут к ответственности, а игрокам адрес этого салона теперь предстоит забыть.
|
24 апреля 2013, 02:32