Эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон выступит в Москве в июле 2017 года Скандально известный музыкант из США Мэрилин Мэнсон намерен приехать с концертом в Россию. Об этом сообщают отечественные информагентства. Выступление запланировано на июль 2017 года.

Как отмечается, исполнитель вернется в нашу страну спустя два с половиной года после последних гастролей. В …