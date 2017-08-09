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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Ученые: хеви-метал помогает побороть страх смерти

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Только что в официальных социальных сетях известного британского рок-певца Дэвида Боуи (David Bowie) появилась информация о его смерти. Сообщается, что музыкант скончался в воскресенье, 10 января 2016 года. В сообщении указано, что Боуи, которому 8 января исполнилось 69 лет, уже 
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Теперь правоохранители интенсивно разыскивают организаторов незаконного бизнеса.

В прокуратуру Чапаевска по телефону горячей линии поступила информация о деятельности нелегального интернет-казино в помещении магазина "Руслан", расположенного на улице Ленина. Полиция провела проверку, в ходе которой было установлено, что в помещении магазина действительно 

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Самарские полицейские нагрянули в интернет-казино

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24 апреля 2013, 02:32
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