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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Китайская корпорация Dongfend готовится к старту продаж кроссовера DFM AX7. Автоновинка появится на российском рынке уже в первые месяцы 2017 года.
В компании Dongfend говорят, что паркетник DFM AX7 получит обязательную для России систему ЭРА-ГЛОНАСС, без которой на территорию нашей 

28 декабря 2016, 01:50
Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

По результатам 11 месяцев 2016 года компактный Ford Focus признан наиболее популярным автомобилем на вторичном рынке России, опередившим Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», валовый показатель продаж составляет 123 682 экземпляра.
По сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 декабря 2016, 10:44
Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

27 декабря 2016, 03:20
Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Компания Suzuki представила новый хэтчбек Swift, раскрыв особенности и стоимость модели. В Японии уже можно оформить предварительный заказ на автоновинку. Цена базовой комплектации Suzuki Swift - 1 миллион 343 тысячи 520 иен, или 700 тысяч рублей.
Хэтчбек очередного поколения для 

27 декабря 2016, 01:49
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

Французский концерн Renault планирует в 2017 году существенно обновить кроссовер Duster. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF, благодаря чему станут больше габариты автомобиля и дорожный просвет.
Модель получит новый дизайн, а также внушительный перечень дополнительных опций. В салоне обновленного 

26 декабря 2016, 05:17
Mazda представит купе на базе RX-Vision в 2019 году

Mazda представит купе на базе RX-Vision в 2019 году

Японский концерн Mazda планирует наладить производство концепта RX-Vision, который был презентован еще в 2015 году на автосалоне в Токио. Автомобиль стоимостью $100 тыс. будет отличаться от концепт-кара, но при этом сохранит некоторые общие черты.
Большинство технических параметров автоновинки пока держатся 

26 декабря 2016, 12:37
Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Китайская корпорация Geely обновила кроссовер Boyue, знакомый автолюбителям также под наименованием NL-3. Эта модель может уже в 2017 году появиться на рынке России.
Серьезных изменений в автоновинке не предвидится. В основном они относятся к дизайну интерьера. Вместе с тем, модель 

26 декабря 2016, 10:55
Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.

Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с 

18 декабря 2016, 07:31
Начался прием предзаказов на автомобиль Renault Alpine

Начался прием предзаказов на автомобиль Renault Alpine

Французский автоконцерн Renault запустил серийное производство спорткара Alpine с индексом A110 и сообщил о начале приема предзаказов. Стоимость новой модели составит от €50 до €60 тысяч. Напомним, рестайлинговая версия известного спорткара была недавно представлена на Парижском автосалоне.

Возрождать культовое семейство Renault 

8 декабря 2016, 05:08
Компания Mazda вернется к выпуску «заряженных» MPS

Компания Mazda вернется к выпуску «заряженных» MPS

Концерн Mazda вернулся к выпуску спорткаров MPS. На некоторое время компания прекращала эти разработки, но теперь решила возобновить производство представителей спортивного диапазона Mazdaspeed3. При этом ни Mazda 6, ни Mazda 3 не получат тех высокотехнологических решений, которые им достались бы 

7 декабря 2016, 12:26
В РФ с начала года вдвое выросли продажи спорткаров Ferrari

В РФ с начала года вдвое выросли продажи спорткаров Ferrari

Продажи спорткаров Ferrari в России за девять месяцев увеличились на 94% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такой вывод сделали эксперты аналитического агентства "Автостат".
По данным специалистов, за январь-сентябрь 2016 года в РФ был реализован 31 экземпляр спорткаров Ferrari. Это 

27 октября 2016, 12:46
Opel представит концепт купе GT на женевском автосалоне

Opel представит концепт купе GT на женевском автосалоне

Представители компании считают, что новый вариант спортивного купе GT окажется в центре внимания на автомобильном салоне в Женеве. Специалисты сообщают, что за основу нового авто взята была топовая генерация Opel Astra. Эксперты сходятся во мнении, что готовящееся к выпуску премиальное 
18 декабря 2015, 10:31
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