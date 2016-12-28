Германская корпорация Opel в дни Женевского автосалона представила концепт нового спорткара Opel GT. Сейчас в компании обсуждается возможность ввода новой линейки автомобиля на базе легендарного купе.
По словам руководства компании Opel, модель класса GT на протяжении долгого времени считалась одним из лидеров продаж, хотя в первый раз появилась в 1975 году. Сейчас идет речь о серийной версии новой модели. Специалисты озадачены тем, что оригинальное купе класса GT было оснащено заднеприводной системой, адаптация которой под нынешние требования к спорткарам потребует больших ресурсов.
В создании нового Opel GT не будут задействованы сотрудники компании General Motors, что может поставить под угрозу серийный выпуск. Напомним, именно эта компания является поставщиком системы компактной трансмиссии, которой укомплектуют автомобили Opel.
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