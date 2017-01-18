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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
Оба внедорожника соответствуют 

18 января 2017, 03:40
BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

Всемирно известный концерн BMW объявил официальную стоимость своего седана 5-Series нового поколения для российского автомобильного рынка. За базовую комплектацию автолюбителям придется выложить сумму от 2,7 млн рублей.
За аналогичную модель с полным приводом нужно будет доплатить еще порядка 200 тыс. 

18 января 2017, 09:37
Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

В 2016 году на российском автомобильном рынке бестселлерами марки Nissan признаны модели Qashqai и X-Trail. В общей сложности корпорация реализовала 70 464 автомобиля.
Как при этом отмечается, в прошлом году продажи Nissan в Российской Федерации снизились примерно на 23%. Если 

17 января 2017, 03:34
Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Представители корпорации Hyundai озвучили стоимость нового универсала i30 для европейского рынка. Считается, что автомобиль составит конкуренцию Volkswagen Golf.
Базовая модель i30 с 1,0-литровым мотором T-GDI мощностью 118 л.с. будет предлагаться автолюбителям по цене в 19 480 евро. Авто оснастили легкосплавными 

17 января 2017, 12:01
На российском рынке Chery сделает ставку на новые кроссоверы

На российском рынке Chery сделает ставку на новые кроссоверы

Китайский концерн Chery намерен представить новые кроссоверы на российском авторынке. Автопроизводитель сделает акцент на этот сегмент машин, считая его на данный момент наиболее перспективным.
Глава российского отделения Chery отметил, что в прошлом году на наш рынок вышли такие модели, как 

16 января 2017, 09:03
Компания Audi назвала стоимость обновленного кроссовера Q5

Компания Audi назвала стоимость обновленного кроссовера Q5

Весной 2017 года на европейском авторынке появится обновленный кроссовер Audi Q5. В дилерских центрах уже назвали стоимость и комплектации популярной модели.
Самая доступная комплектация SE получит турбодизельный мотор объемом 2,0 л и мощностью 190 л. с. Ее цена начинается с 

13 января 2017, 05:13
Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster по результатам 2016 года является лидером продаж на территории России в сегменте SUV. Такие выводы сделали эксперты агентства «Автостат» после анализа ситуации на отечественном авторынке.
Лидерство Renault Duster в нашей стране сохраняется уже четвертый год подряд. В течение 

13 января 2017, 07:31
Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
Новый кроссовер «начального уровня» от Geely создан в классическом для концерна стиле. 

11 января 2017, 09:06
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