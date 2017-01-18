Германский концерн Opel опубликовал в Интернете первые изображения кроссовера Crossland X, презентация которого должна состояться 18 января 2016 года. Модель создана на базе платформы EMP2, на которой смоделирован Peugeot 3008.
Новый кроссовер Opel Crossland X заменит в модельном ряду субкомпактвэн Meriva. Цена транспортного средства пока не раскрывается, но в компании уверяют, что она будет «небольшой».
От предыдущей новинки бренда – Insignia – Crossland X перенял решетку радиатора, от модели Peugeot 3008 –элементы дизайна и колесную базу. Информация о технических характеристиках Crossland X на данный момент отсутствует.
Кстати, осенью 2016 модельный ряд кроссоверов бренда Opel пополнится моделью Grandland X. Считается, что этот автомобиль будет конкурировать с обновленной Skoda Kodiaq.
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