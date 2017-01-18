Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.

Оба внедорожника соответствуют …