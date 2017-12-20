Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются производить на заводе в американском Спартанбурге. Презентация автоновинки намечена на конец 2018-го.
Кроссовер сконструирован на архитектуре CLAR. На данный момент подробности о технических характеристиках автомобиля компания держит в секрете. Как отмечается, на будущий год запланирован ряд различных тестов новой модели.
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