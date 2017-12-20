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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

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Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

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Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
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Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg

Популярное автомобильное издание motor1 обнародовало последние снимки автопапарацци, на которых изображен новый внедорожник Volkswagen Touareg без камуфляжа. Автоновинку запечатлели в процессе съемок для официального рекламного ролика.
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Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

В Сети оказались снимки автоновинки без камуфляжа. Так обновленную модель Volkswagen Lavida рассекретили раньше официальной презентации.
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Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Компактный Smart ForFour Crosstown появится на отечественном авторынке уже в следующем месяце. Российское представительство Mercedes-Benz решило предварительно назвать рублевую стоимость новой модели.
Ценник начинается с отметки 1,64 млн рублей. Базовая версия транспортного средства получила 90-сильный турбомотор, который станет функционировать в 

15 декабря 2017, 09:27
Стала известна цена нового большого кроссовера BMW X7

Стала известна цена нового большого кроссовера BMW X7

Немецкая автомобильная компания BMW официально сообщила, что новый семиместный кроссовер X7 выйдет на рынок в 2018 году, а его цена составит менее 70 000 фунтов стерлингов. BMW X7 станет серьезным конкурентом автомобилям Mercedes-Benz GLS и Range Rover на авторынках Китая, 

4 декабря 2016, 06:35
Внедорожник BMW X7 получит 4-местный вариант премиум-класса

Внедорожник BMW X7 получит 4-местный вариант премиум-класса

Компания BMW сообщила о новом 4-х местном внедорожнике премиум-класса, который составит серьезную конкуренцию Range Rover и Bently Bentayga. Автомобиль BMW X7 получит просторный салон и заметные изменения во внешнем облике, а его стоимость составит примерно 200 тысяч долларов.

По словам представителей концерна, стандартная 

24 ноября 2016, 03:36
В Сети появилось компьютерное изображение нового кроссовера BMW X7

В Сети появилось компьютерное изображение нового кроссовера BMW X7

В Интернет попали фотографии новинки от BMW – кроссовера BMW X7. Модель появится в продаже ориентировочно в 2017/2018 годах.
Вся информация о модели держится в секрете. Известно только, что новый внедорожник будет сделан на платформе 35up, которая была использована при 

15 сентября 2014, 05:45
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