Британские ученые нашли способ борьбы с телефонной зависимостью Ученые из Англии занялись поиском способов борьбы с телефонной зависимостью. Они считают телефономанию болезнью, поражающей миллионы людей во всех странах.

Как утверждается, в настоящее время около трети граждан Соединенного королевства не могут и часа прожить без мобильных телефонов, планшетов и …