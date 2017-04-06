Очередной инцидент со взрывом iPhone 7 случился в Китае, в провинции Цзянсу. «Яблочный» гаджет не выдержал зарядки от сети. При этом эксперты компании Apple подтвердили оригинальность смартфона, исключив дешевую подделку.
О такой неприятности сообщила владелица дорогого айфона в соцсетях. Она рассказала, что после подключения гаджета к электросети раздался громкий хлопок и вокруг запахло гарью, после чего устройство попросту развалилось на части. Разочарованная владелица смартфона купила его всего лишь четыре месяца назад, заплатив 781 доллар и рассчитывая на высокое качество.
Между тем представители компании Apple предполагают, что «смерть» гаджета наступила из-за особенности литий-ионного аккумулятора. По мнению экспертов, для предотвращения подобных случаев необходимо найти ему достойную альтернативу.
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