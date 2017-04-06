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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Ювелирная фирма Caviar представила флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 с размещенным на корпусе российским двуглавым орлом. Цена нового гаджета – порядка 140 тысяч рублей.
Такая немалая стоимость объясняется, в частности, наличием золотых элементов. Покупатели получат возможность приобрести смартфон в ударопрочном 

6 апреля 2017, 12:26
Ученые «научили» стекло для смартфонов восстанавливаться

Ученые «научили» стекло для смартфонов восстанавливаться

Новый материал разработали американские ученые (Калифорнийский университет, Риверсайд, США).  Устойчивый к царапинам и порезам, очень гибкий, он способен восстановиться даже в случае разорванного пополам образца. Прозрачная, проводящая электричество новинка – идеальное решение для использования в качестве стекла для смартфонов или 

5 апреля 2017, 03:59
В Сети появились технические характеристики смартфона Nokia 9

В Сети появились технические характеристики смартфона Nokia 9

В Интернете появилась информация о новом флагманском смартфоне Nokia 9. Его собирается производить компания HMD Global на мощностях тайваньского предприятия Foxconn.
По словам экспертов, Nokia 9 может оказаться первым в мире гаджетом, поддерживающим аудиотехнологию Nokia OZO Audio. Ее суть заключается 

4 апреля 2017, 02:29
Британские ученые нашли способ борьбы с телефонной зависимостью

Британские ученые нашли способ борьбы с телефонной зависимостью

Ученые из Англии занялись поиском способов борьбы с телефонной зависимостью. Они считают телефономанию болезнью, поражающей миллионы людей во всех странах.
Как утверждается, в настоящее время около трети граждан Соединенного королевства не могут и часа прожить без мобильных телефонов, планшетов и 

4 апреля 2017, 09:41
Смартфоны в России научили моментально распознавать текст

Смартфоны в России научили моментально распознавать текст

Сотрудники компании ABBYY заявили о создании новой технологии ABBYY Real-Time Recognition (RTR), которая дает возможность моментально получать информацию с поверхностей различных предметов. Суть ее заключается в анализе данных с камеры смартфона в режиме реального времени.
Как поясняют специалисты, человеку не 

30 марта 2017, 09:38
IPhone 7 заметно подешевел в РФ

IPhone 7 заметно подешевел в РФ

В России iPhone 7 стал дешевле на 17%. За три последних месяца стоимость девайсов снизилась примерно на 9 тысяч рублей.
На официальном веб-ресурсе Apple говорится, что iPhone 7 с 32 гб стационарной и 2 гб используемой памяти, с 4,7-дюймовым IPS 

19 января 2017, 09:50
В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В преддверии Нового года Apple iPhone 7 Plus в России стал дешевле на 15%. В сентябре стоимость модели iPhone 7 Plus на 32 гБ составляла 67 990 руб., а сейчас флагманский смартфон можно купить за 57 990 руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Таким образом, стоимость 

14 декабря 2016, 11:46
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны

Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны

Эксперты поставили iPhone 7 от Apple на первую строку списка самых популярных моделей смартфонов в 2016 году. На втором месте в этом перечне находится Galaxy S7 Edge, у которого отмечают мощное «железо», сканер отпечатков пальцев и качественную камеру. Соответствующий рейтинг 

12 декабря 2016, 11:26
Цены на iPhone 7 в России упали на 12%

Цены на iPhone 7 в России упали на 12%

Через месяц после начала продаж iPhone 7 подешевел в РФ на 12%. Цена упала до психологически важной для потребителей отметки. В настоящее время младшую версию популярного гаджета можно приобрести по цене менее 50 000 рублей.
Как сообщают отечественные СМИ, как минимум 

26 октября 2016, 11:04
Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Специалисты Стэнфордского университета решили проблему зарядки гаджетов. Они создали аккумулятор, способный зарядить смартфон за минуту. При этом он обладает и другими достоинствами – сохранением на длительное время энергии и невысокой ценой.
Устройство создано на основе алюминия, также в батарее находится 
7 апреля 2015, 08:20
Самарец помог задержать автомобильного вора

Самарец помог задержать автомобильного вора

В Самаре владелец автомобиля стал свидетелем того, как неизвестный пытается снять аккумулятор с его машины. Мужчина вызвал полицию. Прибывший патрульный экипаж задержал грабителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Им оказался 29-летний самарец. Ранее он девять раз привлекался к уголовной 

16 января 2014, 03:23
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