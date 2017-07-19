Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе Английские и индийские исследователи установили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. О необычном исследовании рассказывается на страницах издания Nature.

В частности, поясняют авторы публикации, наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек …