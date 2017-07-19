Астрономы в процессе исследований открыли уникальную экзопланету EPIC 228813918b, где продолжительность года составляет всего лишь 4,5 земных часа. Необычный космический объект находится на высокоскоростной орбите вокруг M3-карлика.
Открытие сделали ученые из Королевского астрономического общества Великобритании. Как они поясняют, это вторая по скорости вращения планета среди тех, что известны современной науке.
Эксперты подсчитали, что средняя продолжительность жизни человека на Земле порядка 79 лет. Однако если бы он жил на просторах EPIC 228813918b, то она равнялась бы 150 тысячам лет.
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