8
12
30
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.             888888b.    Y88b   d88P  888888888   888b    888 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b            888  "88b    Y88b d88P   888         8888b   888 
 888         Y88b. d88P            888  .88P     Y88o88P    888         88888b  888 
 888d888b.    "Y88888"   88888b.   8888888K.      Y888P     8888888b.   888Y88b 888 
 888P "Y88b  .d8P""Y8b.  888 "88b  888  "Y88b      888           "Y88b  888 Y88b888 
 888    888  888    888  888  888  888    888      888             888  888  Y88888 
 Y88b  d88P  Y88b  d88P  888  888  888   d88P      888      Y88b  d88P  888   Y8888 
  "Y8888P"    "Y8888P"   888  888  8888888P"       888       "Y8888P"   888    Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
В тот день мальчик отправился с семьей в загородную поездку. Исследуя местные каньоны и развалины, юный 

19 июля 2017, 05:24
Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Международная группа исследователей в ходе экспериментов установила, что мужчины и женщины рассматривают людей по-разному. Такое умозаключение сделали психологи, проанализировав движения глаз представителей обоих полов при оценке того или иного человека.
К исследованиям были привлечены свыше 100 мужчин и женщин. Участникам 

19 июля 2017, 02:21
Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Генетики осуществили серию экспериментов, после которых неожиданно для себя установили ранее неизвестное воздействие чая на организм человека на структурном уровне. Как оказалось, популярный во всем мире напиток оказывает влияние на ДНК.
Как напоминают исследователи, сегодня человеческий организм подвержен большому количеству 

18 июля 2017, 05:31
Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Английские и индийские исследователи установили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. О необычном исследовании рассказывается на страницах издания Nature.
В частности, поясняют авторы публикации, наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек 

18 июля 2017, 10:34
На связи: Астрономы поймали таинственный сигнал от близкой к Солнцу красной звезды

На связи: Астрономы поймали таинственный сигнал от близкой к Солнцу красной звезды

Астрономы, работающие в обсерватории Пуэрто-Рико, поймали таинственный сигнал от расположенной сравнительно близко к Солнцу звезды. По словам ученого Абеля Мендеса, на протяжении 10 минут радиотелескоп принимал высокочастотный сигнал от Росс 128 — вспыхивающей звезды в созвездии Девы.
Сложно предположить, что 

17 июля 2017, 03:28
Приближающаяся к Земле планета-призрак грозит катастрофой

Приближающаяся к Земле планета-призрак грозит катастрофой

Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что нашу планету ожидает непременная гибель после вполне вероятного столкновения с загадочной планетой. Этот космический объект якобы находится рядом с Солнечной системой.
Астрономы пока не видели планету-призрак «вживую», однако говорят, что ее присутствие косвенно ощущается. 

14 июля 2017, 10:12
Поддельная колония: В Польше создают тестовое марсианское поселение

Поддельная колония: В Польше создают тестовое марсианское поселение

В Польше построят тестовую марсианскую базу. Речь идет о прототипе поселения, в котором в перспективе будут находиться астронавты.
Возведение этой колонии завершится в рамках проекта Analogue Simulation 2017 в самое ближайшее время. На базу поселят шесть исследователей из разных стран. 

10 июля 2017, 05:16
Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Американские ученые из космического агентства NASA зафиксировали падение на Луну очередного метеорита. Как они утверждают, результатом этого контакта оказался мощный взрыв, который можно было даже увидеть с Земли невооруженным глазом.
К моменту столкновения метеорит набрал скорость порядка 90 тыс. км/ч. 

10 июля 2017, 10:32
Ученые нашли в созвездии Тельца самую молодую экзопланету

Ученые нашли в созвездии Тельца самую молодую экзопланету

Американские исследователи из Калифорнийского технологического института обнаружили наиболее молодую экзопланету из ранее известных. Помог им в этом известный космический телескоп Kepler.
Как говорят исследователи, небесное тело K2-33b сопоставимо по габаритам с Нептуном и осуществляет полный оборот вокруг своей горячей звезды 

21 июня 2016, 02:15
Три потенциально обитаемые планеты обнаружены в созвездии Водолея

Три потенциально обитаемые планеты обнаружены в созвездии Водолея

Команда международных исследователей объявила об уникальном открытии: обнаружены три потенциально обитаемые планеты на расстоянии всего 39 световых лет от Земли. Планеты вращаются вокруг небольшого красного карлика в созвездии Водолея. Масса карлика меньше солнечной примерно в 10 раз. Звездной системе дали название 
2 мая 2016, 10:05
Астрономы открыли четыре гигантские планетные системы

Астрономы открыли четыре гигантские планетные системы

Международный коллектив ученых из Соединенных Штатов, КНР, Австралии и Чили открыл четыре огромные звезды, вокруг которых вращается четыре газовых гиганта. Гигантские экзопланеты имеют увеличенные орбитальные периоды – от двух до четырех земных лет. Обо всем этом рассказывает портал arXiv.org. Из 
16 марта 2016, 03:17
Настоящий бум в открытии экзопланет предрекают учёные

Настоящий бум в открытии экзопланет предрекают учёные

Представители научных сообществ ряда стран предрекают в недалеком будущем настоящий бум в открытии экзопланет. Самые современные методы представляют сегодня специалистам широкий спектр возможностей для того, чтобы обнаружить большое количество объектов земного типа. Например, поясняют эксперты, к таким способам поиска можно 
5 января 2016, 11:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна