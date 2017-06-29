Наличие высокого уровня IQ в детстве связано с большей продолжительностью жизни. Это показало исследование специалистов Эдинбургского университета.
На протяжении долгих лет ученые наблюдали более чем за 65 000 человек. Исследование началось еще в 1947 году, когда участникам было 11 лет. Целью наблюдений было определение взаимосвязи между уровнем интеллекта ребенка, продолжительностью жизни и здоровьем.
Как оказалось, ближе к 79-летнему возрасту наличие высокого уровня IQ в юные годы снижало вероятность смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой, опухолей и респираторных заболеваний. Также более развитым детям в меньшей степени впоследствии грозили серьезные травмы и различные недуги, включая болезни психического характера. Если говорить о цифрах, то каждые дополнительные 15 пунктов к уровню IQ уменьшали риск смерти от респираторных заболеваний на 28%, от сердечно-сосудистых - на 25%, а вероятность инсульта снижалась на 24%.
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