Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан Германские исследователи рассказали о страшной катастрофе, которая может ожидать мировой океан. Она будет аналогична той, что уже была в далеком прошлом.

Тысячи лет назад многие водные обитатели и сухопутные животные вымерли: климат тогда резко изменился, а представители фауны не успели …