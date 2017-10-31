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Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

На юго-востоке Франции международная группа палеонтологов нашла останки неизвестного прежде вида травоядных динозавров. Как считают ученые, Matheronodon provincialis жил в этом регионе 84 – 72 миллиона лет назад и имел необычные зубы-ножницы, использовавшиеся им для раздробления грубой растительной пищи, рассказывает 

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С голодухи: ученые создали 3D-принтер, печатающий еду

С голодухи: ученые создали 3D-принтер, печатающий еду

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Как поясняют ученые, пока технология позволяет печатать тесто, но в перспективе принтеры смогут выдавать различные 

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Канадские исследователи нашли в Арктике ранее неизвестного одноглазого плоскоголового монстра

Канадские исследователи нашли в Арктике ранее неизвестного одноглазого плоскоголового монстра

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Шире шаг: Ученые рассказали, как характер человека влияет на его походку

Шире шаг: Ученые рассказали, как характер человека влияет на его походку

В процессе недавнего исследования было установлено, какое влияние оказывает характер человека на его походку. Ученые из Соединенных Штатов поделились результатами своих наблюдений в издании Social Psychological and Personality Science.
В экспериментах были задействованы свыше 15000 представителей разных возрастных групп. Как 

25 октября 2017, 05:04
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Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин

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Опросом занимались бельгийские специалисты из Лувенского католического университета. Они установили, как 

25 октября 2017, 10:13
Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни

Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни

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24 октября 2017, 09:23
Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.

По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – 
7 октября 2017, 05:28
В Самаре отопительный сезон планируют начать 29 сентября

В Самаре отопительный сезон планируют начать 29 сентября

Как заявил замруководителя управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии мэрии Самары Богдан Корчуганов, планируемая дата начала отопительного сезона - 29 сентября, пишет «Комсомольская правда». Полностью обеспечить город теплом планируется в течение 10 дней с момента старта отопительного 
27 сентября 2017, 10:15
ЖКХ и мошенники: в суд направлено уголовное дело учредителя ООО УК «Небо»

ЖКХ и мошенники: в суд направлено уголовное дело учредителя ООО УК «Небо»

В суд Автозаводского района Тольятти направлено уголовное дело учредителя ООО УК «Небо», которого обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере с использованием служебного положения - это третья и четвертая части 159-й статьи уголовного кодекса.
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6 сентября 2017, 12:59
Лето близко: когда в Самаре потеплеет до +20

Лето близко: когда в Самаре потеплеет до +20

Температура воздуха в Самарской области приблизится к +20 градусам уже на этой неделе. В пятницу, 14 апреля, ожидается до +18-ти, сообщает Приволжское УГМС. Правда на следующий день станет немного прохладнее. Прогноз синоптиков на субботу, 15 апреля – от 8 до 
13 апреля 2017, 06:40
В Самаре мужчина избил 10-летнего ребенка на глазах у прохожих

В Самаре мужчина избил 10-летнего ребенка на глазах у прохожих

Полиция проводит проверку по факту избиения мальчика на ул. Клинической, сообщает «Самара24». Мужчину задержать пока не удалось.
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28 апреля 2014, 02:51
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В самарском Музее модерна заменили разбитое вандалом стекло

В двери центрального входа Музея модерна установили новое стекло взамен разбитого, по которому в ночь на 8 апреля ударил неизвестный вандал. Об этом рассказали представители культурного учреждения. Как уже ранее сообщала «ТЕРРА», по словам заведующего музеем Михаила Савченко, ценность утерянного 
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В Самаре ищут молодого человека, разбившего стекло в Музее модерна

В Самаре ищут молодого человека, разбившего стекло в Музее модерна

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в ночь на 8 апреля 2014 года в самарском Музее модерна. В отдел полиции обратились сотрудники учреждения культуры и сообщили о том, что примерно в 02:20 неизвестный разбил стекло двери центрального входа 

10 апреля 2014, 10:50
В самарском Музее модерна неизвестные разбили стекло на центральном входе: видео

В самарском Музее модерна неизвестные разбили стекло на центральном входе: видео

В Самаре неизвестные разбили стекло на центральном входе Музея модерна. Эту информацию подтвердил заведующий учреждением Михаил Савченко. Он сообщил, что инцидент был снят на камеру видеонаблюдения, установленную на территории музея. Видеоматериал передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Как отметил 
8 апреля 2014, 02:44
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