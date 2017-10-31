Чтобы сделать простые окна солнечными обогревателями, шведские ученые посредством нанотехнологий разработали уникальные наноантенны на основе плазмонов. Они обладают большим коэффициентом поглощения солнечного света и поднимают температуру практически любой поверхности, на которой находятся. При этом эксперты говорят, что именно стекло подходит для такого процесса лучше всего.
Новый способ дает возможность сделать из окон солнечные обогреватели, поскольку они имеют высокую степень поглощения света. Как поясняют авторы изобретения, «улучшенное» стекло никоим образом не изменяет качества. Оно также пропускает солнечный свет, не искажает цвета и остается предельно прозрачным. Новая технология может использоваться в самых различных сферах.
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Южнокорейские ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
У тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве, заметно увеличивается вероятность метаболического синдрома. Такой вывод сделали ученые из Южной Кореи.
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30 октября 2017, 12:14
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Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами
На юго-востоке Франции международная группа палеонтологов нашла останки неизвестного прежде вида травоядных динозавров. Как считают ученые, Matheronodon provincialis жил в этом регионе 84 – 72 миллиона лет назад и имел необычные зубы-ножницы, использовавшиеся им для раздробления грубой растительной пищи, рассказывает …
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27 октября 2017, 03:43
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С голодухи: ученые создали 3D-принтер, печатающий еду
Специалисты из Иерусалима создали технологию 3D-печати еды, которая может производить продукты питания из наноцеллюлозы. По прогнозам, такие 3D-принтеры поступят на рынок в ближайшие пять лет.
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26 октября 2017, 05:06
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Канадские исследователи нашли в Арктике ранее неизвестного одноглазого плоскоголового монстра
Канадские специалисты заявили о том, что нашли ранее неизвестный официальной науке вид членистоногих в водах арктического острова Виктория. Этому существу дали наименование Monstrillopsis planifrons, что переводится как «плоскоголовый монстр».
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26 октября 2017, 02:14
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Шире шаг: Ученые рассказали, как характер человека влияет на его походку
В процессе недавнего исследования было установлено, какое влияние оказывает характер человека на его походку. Ученые из Соединенных Штатов поделились результатами своих наблюдений в издании Social Psychological and Personality Science.
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25 октября 2017, 05:04
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Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин
Авторы недавнего исследования утверждают, что глаза, губы и уши оказывают большее влияние на сексуальную самооценку представительниц прекрасного пола, нежели их фигура. Об этом рассказывает издание Sexologies, передает РИА «Новости».
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25 октября 2017, 10:13
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Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни
Депрессия заметно увеличивает вероятность преждевременного ухода из жизни. Такое умозаключение сделали канадские специалисты на основе анализа результатов недавнего исследования.
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24 октября 2017, 09:23
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Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды
В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.
По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – …
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7 октября 2017, 05:28
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В Самаре отопительный сезон планируют начать 29 сентября
Как заявил замруководителя управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии мэрии Самары Богдан Корчуганов, планируемая дата начала отопительного сезона - 29 сентября, пишет «Комсомольская правда». Полностью обеспечить город теплом планируется в течение 10 дней с момента старта отопительного …
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27 сентября 2017, 10:15
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ЖКХ и мошенники: в суд направлено уголовное дело учредителя ООО УК «Небо»
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6 сентября 2017, 12:59
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Лето близко: когда в Самаре потеплеет до +20
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13 апреля 2017, 06:40
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В Самаре мужчина избил 10-летнего ребенка на глазах у прохожих
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28 апреля 2014, 02:51
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В самарском Музее модерна заменили разбитое вандалом стекло
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11 апреля 2014, 11:06
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В Самаре ищут молодого человека, разбившего стекло в Музее модерна
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10 апреля 2014, 10:50
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В самарском Музее модерна неизвестные разбили стекло на центральном входе: видео
В Самаре неизвестные разбили стекло на центральном входе Музея модерна. Эту информацию подтвердил заведующий учреждением Михаил Савченко. Он сообщил, что инцидент был снят на камеру видеонаблюдения, установленную на территории музея. Видеоматериал передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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8 апреля 2014, 02:44