Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.



По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – … В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября,со ссылкой на мэрию города.По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская –