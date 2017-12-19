Как выяснили палеонтологи, кариес, от которого нередко страдают любители сладкого, существует свыше 3,5 млн лет. Канадские ученые нашли следы этого недуга у древнего медведя. Об этом рассказывает «Утро.ру» со ссылкой на издание Scientific Reports.
В арктической мерзлоте обнаружены останки животного, очень напоминающего современного бурого медведя. Эксперты сделали рентген его зубов и выявили следы кариеса. Специалисты сделали умозаключение, что зубы нынешних млекопитающих в чем-то аналогичны зубам далеких предков, а причина заболевания кроется не в любви к сладкому.
По словам ученых, от кариеса мучились даже неандертальцы, употреблявшие преимущественно мясо. Это лишний раз подтвердила и последняя находка. Ученые намерены и далее вести исследования в Арктике в надежде отыскать очередные артефакты, которые прольют свет на многие научные загадки.
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