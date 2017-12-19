6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как …