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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 декабря 2017г 
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Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

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В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев

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24 октября 2017, 03:24
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Доисторического птенца возрастом 99 млн лет в янтаре показали в Пекине

Ученые из КНР, Соединенных Штатов и Канады продемонстрировали на выставке в китайской столице птенца доисторической птицы. Он застыл в янтаре порядка 99 миллионов лет назад и сохранился неповрежденным до наших дней. Находка была сделана на севере Мьянмы.
Длина птенца - 

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Привет из прошлого: На Волге палеонтологи обнаружили череп неизвестной рептилии

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Ученые дали новому виду наименование Luskhan itilensis. У древних плиозавров была короткая шея, они перемещались быстрее 

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Череп гигантской доисторической выдры обнаружили в Китае

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24 января 2017, 12:59
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