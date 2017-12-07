На бескрайних просторах пустыни Гоби в Монголии палеонтологи нашли останки неизвестного официальной науке вида пернатого динозавра. О редчайшем открытии рассказывается на страницах издания Nature.
Эта разновидность получила наименование Halszkaraptor escuilliei, она принадлежит к семейству, название которого переводится как «бегающие ящеры». Ученые говорят, что эти представители фауны имели больше сходства не с динозаврами, а с водоплавающими птицами.
Как поясняют специалисты, существо имело шею, аналогичную лебединой, которая составляла порядка половины размера туловища. На голове был роговой клюв с несколькими десятками крепких зубов заостренной формы. Сравнительно короткие передние конечности имели своеобразные лапы-«лопасти».
Исследователи считают, что эти доисторические создания основную часть своей жизни находились в воде, подстерегая добычу в засаде, что было делать нетрудно, учитывая размеры шеи.
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