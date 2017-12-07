Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов Аукцион Heritage славится своими необычными раритетными лотами. Теперь с молотка уйдут скелеты доисторических обитателей.

Череп трицератопса – один из наиболее популярных лотов. Его обнаружили в штате Монтана. По предварительным оценкам, животное обитало 65 млн лет назад. На голове у него …