Издание Food Sciences And Nutrition рассказывает о масштабном исследовании международной группы ученых. Как утверждается, в состав перца чили входит алкалоид капсацин, ускоряющий метаболизм жиров.
Организм любителей острой пищи интенсивно тратит энергию, и человек расстается с лишними килограммами. Кроме того, капсацин нормализует выработку инсулина.
Ученые сделали свои умозаключения после анализа статистических сведений многолетних наблюдений поклонников острой кухни. Именно капсацин придает острый вкус этому перцу.
О различных полезных свойствах этой специи знали еще в эпоху египетских фараонов. Кроме прочего, капсацин обладает обезболивающим эффектом. Перец чили провоцирует вывод из организма веществ, несущих ответственность за передачу болевых сигналов в мозг.
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