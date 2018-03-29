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Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
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19 января 2018, 03:49
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Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания
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17 января 2018, 01:19
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NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне
Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
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8 декабря 2017, 10:54
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Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе
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6 декабря 2017, 09:41
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Представлен проект города-леса для колонизаторов Марса
Корпорация из Соединенных Штатов разработала проект города-леса для колонизаторов Марса. Он одержал победу в конкурсе Mars City Design-2017, проходящем по инициативе американского и европейского космических агентств.
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28 ноября 2017, 11:22
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Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний
Новый двигатель Merlin для ракеты Falcon 9 взорвался в процессе испытаний. Катастрофа случилась на полигоне SpaceX в Техасе. О ней рассказывают зарубежные информагентства.
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9 ноября 2017, 12:29
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Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании
В английском аэропорту Корнуолл на взлетно-посадочной полосе вчера, 26 октября, состоялись испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC). За рулем был известный гонщик Энди Грин.
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27 октября 2017, 02:12
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Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус
Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
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26 июня 2017, 11:21
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Новейшую парашютную систему для космических кораблей разработали в России
Самая современная система парашютирования для возвращаемых на Землю космических аппаратов была впервые продемонстрирована на выставке технологий «Иннопром-2016» в Екатеринбурге. Об этом рассказали представители холдинга «Технодинамика».
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11 июля 2016, 04:10
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Китайские ученые запустят человека в космос на воздушном шаре
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21 мая 2016, 01:07
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В Кинельском районе погиб парашютист-любитель
Полиция выясняет обстоятельства гибели 35-летнего парашютиста-любителя. Трагедия произошла в субботу около 2-х часов дня на аэродроме поселка Октябрьский Кинельского района. Группа из пяти человек совершала коммерческий прыжок с парашютом с борта самолёта "Ан-2". У одного из мужчин, жителя Тольятти, не …
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10 июня 2013, 12:27