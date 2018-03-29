Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе Уфологи рассказали об обнаружении пушечного ядра на Марсе. Как они считают, это говорит о войне, прошедшей много лет назад на Красной планете.

По словам известного специалиста Скотта Уорринга, найденный круглый предмет не мог получить такие правильные очертания самостоятельно. Это «на …