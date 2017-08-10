Пассажир одного из международных авиарейсов сделал снимки гигантского неопознанного летающего объекта в форме юлы, которое случайно заметил через иллюминатор пассажирского лайнера. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
Инцидент произошел на днях, когда пассажир воздушного судна, следовавшего над морем, обратил внимание на загадочный объект в небе. По его словам, таинственный корабль двигался на высокой скорости, после чего приступил к стремительному снижению.
Уфологи активно обсуждают новость. По их словам, мужчина снял момент появления инопланетного корабля. Форма загадочного объекта, говорят специалисты, больше всего напоминает юлу, а сам он, скорее всего, целиком сделан из металла.
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