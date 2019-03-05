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Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета
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27 февраля 2019, 03:07
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости
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21 февраля 2019, 11:38
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С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи
Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное …
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21 февраля 2019, 08:47
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В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
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7 сентября 2018, 05:00
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Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей
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28 июня 2018, 05:45
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Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины
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1 июня 2018, 10:07
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом
Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями …
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4 мая 2018, 08:09
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Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет
12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.
Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада …
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13 февраля 2018, 08:37
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«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс
В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив …
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19 ноября 2017, 05:08
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Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса
Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил …
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27 января 2017, 09:44
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