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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Житель Китая попал под суд из-за излишней суеверности.  Мужчина вместе с женой и ребенком должен был лететь из Аньцина в Куньмин. Перед тем, как зайти в салон, он бросил в двигатель лайнера две монеты. Согласно повериям, это должно было принести 
27 февраля 2019, 03:07
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 
22 февраля 2019, 01:21
Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Необычный случай произошел на днях в небе над штатом Пенсильвания в США. Пассажирский лайнер Boeing 787-9 летел из Лондона в Лос-Анджелес на высоте 11 километров. В какой-то момент машина попала в поток сильнейшего попутного ветра, который придал лайнеру поистине невероятную 
21 февраля 2019, 11:38
С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное 
21 февраля 2019, 08:47
В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В четверг, 6  сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в 
7 сентября 2018, 05:00
Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей

Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей

В канадской провинции Британская Колумбия осудили 61-летнего Уинстона Блэкмора. Его уличили в многоженстве. Оказалось, что у него сразу 24 супруги! Некоторым из них еще не исполнилось 15 лет. При этом у Блэкмора еще есть и поистине огромное потомство из 149 
28 июня 2018, 05:45
Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

По сведениям Канадского института информации о здравоохранении, в стране чаще фиксируют случаи госпитализации и гибели женщин, связанные с алкоголем, чем подобные инциденты с участием мужчин. С 2001 по 2017 год уровень смертности женщин от спиртного вырос на 26%, а среди 
1 июня 2018, 10:07
В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

Компания из канадской провинции Онтарио предлагает гурманам необычный продукт - «шоколадный перец». От других он отличается оригинальным кофейным вкусом и ароматом, а его мякоть слаще, чем у обычных перцев. Овощ выращивается в теплицах и считается продуктом премиум-класса, который не встретишь 
23 мая 2018, 05:59
В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями 
4 мая 2018, 08:09
Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.

Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада 

13 февраля 2018, 08:37
«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
 
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив 
19 ноября 2017, 05:08
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
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