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С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи
Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное …
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21 февраля 2019, 08:47
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Лютые морозы убили 12 человек в США
Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.
Как …
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1 февраля 2019, 03:48
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Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США
В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на The New York …
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19 декабря 2018, 03:23
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Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов
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12 декабря 2018, 01:20
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В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем
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22 октября 2018, 08:32
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В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
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8 октября 2018, 08:33
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Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью
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28 сентября 2018, 12:54
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Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию
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16 марта 2018, 03:37
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В США воры спрятались от погони в полицейском участке
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3 марта 2018, 09:22
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В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту
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16 мая 2015, 10:45
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NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году
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17 сентября 2014, 02:23
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Останки пилотов Boeing проверят на содержание алкоголя
Эксперты проверят останки пилотов рухнувшего в Казани Boeing на содержание алкоголя, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает "Взгляд".
«Это устанавливается. Мы всегда, когда происходят такие тяжкие катастрофы, выясняем этот вопрос», - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА «Новости», проводилось …
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22 ноября 2013, 11:21
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