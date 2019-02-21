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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное 
21 февраля 2019, 08:47
Лютые морозы убили 12 человек в США

Лютые морозы убили 12 человек в США

Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.

Как 

1 февраля 2019, 03:48
Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на  The New York 
19 декабря 2018, 03:23
Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов

Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов

Компания Boeing Business Jets заявила о запуске в производство линейки новых лайнеров. Машины отличаются огромной дальностью полета без дозаправки. BBJ-777-8 с полными баками сможет преодолеть 21 570 км, а BBJ-777-9 – 20 370 км. При этом оба судна обладают просторным 
12 декабря 2018, 01:20
В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем

В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем

В воскресенье, 21 октября, в самарском аэропорту «Курумоч» экстренно приземлился самолет рейса № 755 «Краснодар - Новосибирск». Он сел в воздушной гавани в 20:18. Оказалось, что у 48-летней пассажирки - жительницы Магаданской области ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Ей 
22 октября 2018, 08:32
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Отдых в Анталье начался для 243 самарцев с затянувшегося ожидания самолета. Борт должен был отправиться из аэропорта «Курумоч» в 03:15 28 сентября, однако воздушное судно вылетело только в 10:00. Причиной почти семичасовой задержки стало позднее прибытие самолета.

На время 
28 сентября 2018, 12:54
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки работников авиакомпании Unites Airlines собаке пришлось дважды пересечь Тихий океан. Хозяйка животного Кара Свиндл хотела вместе с детьми перелететь в Канзас из другого штата. Немецкая овчарка по кличке Ирго оказалась слишком крупной, чтобы ее можно было взять в 
16 марта 2018, 03:37
В США воры спрятались от погони в полицейском участке

В США воры спрятались от погони в полицейском участке

Необычный случай произошел на днях в городе Пеории в США. 28-летний Марван Эль-Ибади и 29-летняя Сельма Хурие решили украсть вещи из магазина. Работник торговой точки заметил подозрительную пару, и вызвал полицию. Воры бросились бежать. Они неслись, не разбирая пути. В 
3 марта 2018, 09:22
В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

16 мая в 19:05 в областное ГУ МЧС поступило сообщение о нештатной ситуации на борту самолета «Боинг 737-500» авиакомпании «ЮТэйр», рейс 357. Судно следовало по маршруту Москва - Самара. Предварительная причина инцидента - несрабатывание сигнализации, которая подтверждает выпуск шасси. На 
16 мая 2015, 10:45
NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

В США уже через 3 года намерены отказаться от услуг России по доставке астронавтов к Международной космической станции. Компаниям Boeing и SpaceX будет выделено около 7 миллиардов долларов на завершение разработки собственного пилотируемого корабля к 2017 году.

С 2011 года на 

17 сентября 2014, 02:23
Останки пилотов Boeing проверят на содержание алкоголя

Останки пилотов Boeing проверят на содержание алкоголя

Эксперты проверят останки пилотов рухнувшего в Казани Boeing на содержание алкоголя, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает "Взгляд".

«Это устанавливается. Мы всегда, когда происходят такие тяжкие катастрофы, выясняем этот вопрос», - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА «Новости», проводилось 

22 ноября 2013, 11:21
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