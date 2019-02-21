В США уже через 3 года намерены отказаться от услуг России по доставке астронавтов к Международной космической станции. Компаниям Boeing и SpaceX будет выделено около 7 миллиардов долларов на завершение разработки собственного пилотируемого корабля к 2017 году.

С 2011 года на …