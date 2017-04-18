В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.
Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.
На видео запечатлена спасательная операция. Спасатели подплыли к автобусу на лодке. Люди выбирались через люк в крыше , пересаживались на лодку, и ее с помощью троса вытягивали на сушу.
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