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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

В Госдуме собираются урегулировать ситуацию с именами и фамилиями детей, приняв ряд обязательных требований. Сегодня народные избранники обсудят соответствующий законопроект.
Недавно было предложено запретить регистрировать в ЗАГС имена, включающие числительные либо цифровые обозначения, а также ненормативную лексику. Речь велась также 

14 апреля 2017, 11:26
Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через  Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
14 апреля 2017, 10:03
«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

В социальных сетях появилось видео потопа в Красноармейском районе Самарской области. За кадром беседуют двое очевидцев. «Вчера ты еще мог проехать… Такое у вас было когда-нибудь?» - спрашивает женщина. «Не знаю, я не помню, во всяком случае», - отвечает мужчина. 
11 апреля 2017, 03:36
Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии

Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии

Английские ученые рассказали о наличии связи между особенностями появления на свет ребенка и его будущей профессии. Очередность рождения детей может предопределить выбор жизненного пути.
Как показали исследования, первенцы склоняются к науке и технике. Также они нередко оказываются рок-музыкантами и астронавтами. 

11 апреля 2017, 01:24
В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В ночь на 10 апреля разлилась река Сухая Вязовка. Её уровень сейчас составляет около 4 метров. Село Красноармейское, в котором проживают около 5 тысяч человек, фактически оказалось разделено  на две половины. Между берегами как паром курсирует машина местной жилищно-коммунальной организации. 

10 апреля 2017, 06:31
Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Столбик термометра даже в ночные часы вряд ли будет опускаться до минусовых значений. При этом днем температура будет подниматься до 10-16 градусов тепла.

В области продолжается паводок. В Кинель-Черкасском районе разлился Малый Кинель - затопило мост в селе Полудни. На машине 

10 апреля 2017, 10:29
Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Человек забывает эпизоды своего раннего детства в семилетнем возрасте. Ученые нашли объяснение данному процессу «стирания» воспоминаний.
По словам экспертов, в ранние годы информация воспринимается лучше всего, но при этом большинство моментов этого периода люди не помнят. Это обусловлено элементарным недостатком 

6 апреля 2017, 12:02
В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам

В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам

В Самаре заведены уголовные дела по факту подделки документов для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Согласно данным ведомства, подложные документы обнаружили в школе №150. К заявлению о зачислении были приложены два свидетельства о регистрации 

6 апреля 2017, 11:31
Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года

Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года

Представители самарской мэрии и МЧС рассказали о том, какие территории находятся под угрозой затопления в 2017 году. В Самаре традиционно это участки в Куйбышевском и Красноглинском районах. Всего во время паводка от наводнения могут пострадать 75 населенных пунктов в 16 
29 марта 2017, 10:49
Ученые рассказали, когда часть Европы уйдет под воду

Ученые рассказали, когда часть Европы уйдет под воду

Ученые узнали, когда часть Европы окажется под слоем воды, оставив 5 млн. человек без крыши над головой. Как утверждают авторы исследования, наводнения в европейских странах начнутся уже к концу этого века. Об этом рассказывают эксперты Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии.
По 

27 марта 2017, 03:26
Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Ирландские и американские ученые в самое ближайшее время прогнозируют катастрофическое увеличение уровня воды в Мировом океане. По словам экспертов, потепление океана автоматически повлечет за собой потоп. Об этом рассказывается на страницах авторитетного издания Science.
Ученые говорят, что температура поверхности Мирового 

20 января 2017, 10:09
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