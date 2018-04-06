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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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К Земле летит огромный астероид. Астрономы присвоили ему индекс 2018FB. К нашей планете небесное тело движется со скоростью 8 метров в секунду. Его размеры, по подсчетам ученым, сопоставимы с английским стадионом «Уэмбли».

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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

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Самарские ученые работают над новым космическим спутником

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Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».

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В блогах: про новую гостиницу в центре Самары

В блогах: про новую гостиницу в центре Самары

Блогер Евгений Синюков поведал, что монстрообразное, как он пишет, но весьма красивое здание 5-звездочной гостиницы, строящееся на пересечении Галактионовской и Красноармейской, обрело окончательные формы. "Да, расположено оно не ахти: уж слишком близко к трамвайной линии и проезжей части. И 
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Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

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На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных 

24 мая 2017, 01:43
Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер от «Стандарта» до «Президентского люкса».
 
26 апреля 2017, 04:45
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