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Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
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29 марта 2018, 09:37
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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
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27 марта 2018, 09:10
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Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа
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25 марта 2018, 09:44
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Самарец с пистолетом угрожал убийством администратору гостиницы на Куйбышева
В гостинице на улице Куйбышева самарец с пистолетом угрожал убийством девушке-администратору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Подозреваемый задержан.
Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Патрульные отправились по адресу вызова. По версии сотрудников …
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21 марта 2018, 11:18
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Астероид размером со стадион летит к Земле
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20 марта 2018, 05:24
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Самарские ученые работают над новым космическим спутником
Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».
Планируется, что на основе данных …
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7 февраля 2018, 09:19
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В блогах: про новую гостиницу в центре Самары
Блогер Евгений Синюков поведал, что монстрообразное, как он пишет, но весьма красивое здание 5-звездочной гостиницы, строящееся на пересечении Галактионовской и Красноармейской, обрело окончательные формы. "Да, расположено оно не ахти: уж слишком близко к трамвайной линии и проезжей части. И …
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26 января 2018, 07:01
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Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет
В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию.
На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных …
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24 мая 2017, 01:43
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Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары
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26 апреля 2017, 04:45