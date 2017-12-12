Австралийский стартап Alauda анонсировал организацию первой в мировой истории гонки для летающих машин. Необычное состязание состоится в 2019 году в Австралии в пустынном регионе.
Прототип одного из участников специалисты представили на суд широкой публики. Это квадрокоптер под наименованием Airspeeder Alauda Mark 1. При его проектировании за основу брался корпус реального гоночного болида. Самый первый полет прототипа запланирован на январь 2018 года.
О своей поддержке состязаний уже заявили австралийские власти. Сейчас полным ходом идет разработка соответствующих правил воздушного движения. По мнению экспертов, Airspeeder Alauda Mark 1 больше походит на летающий мотоцикл, а не на машину.
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