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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Volkswagen опубликовал первый тизер обновленного седана Jetta

Volkswagen опубликовал первый тизер обновленного седана Jetta

Специалисты германского концерна обнародовали тизер обновленного седана Jetta. Презентация автоновинки намечена на начало 2018-го и пройдет на мотор-шоу в Детройте.
Дизайн модели не был особым секретом, так как автопапарацци уже размещали в Сети отдельные снимки модели. На сей раз на 

12 декабря 2017, 10:42
В России придумали, как автовладельцев оповещать об отзывных кампаниях

В России придумали, как автовладельцев оповещать об отзывных кампаниях

Автовладельцев станут информировать об отзыве транспортного средства через систему ЭРА-ГЛОНАСС, а также посредством электронного паспорта автомобиля. Это отметили в Росстандарте, который в настоящее время размещает на портале данные об отзывных акциях.
Актуальность более современных форм оповещения стала особенно остро ощущаться 

12 декабря 2017, 08:04
Официально представлено новое поколение хэтчбека Hyundai Solaris

Официально представлено новое поколение хэтчбека Hyundai Solaris

Реализация 5-дверного Solaris в ближайшее время начнется в Соединенных Штатах и Канаде. О том, когда обновленная модель придет на другие рынки, в том числе российский, пока информации нет.
По словам экспертов, изменения в экстерьере существенными назвать нельзя. Особенно это относится 

11 декабря 2017, 03:04
Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Российские специалисты представили перечень самых ожидаемых автоновинок, которые придут на отечественный авторынок текущей зимой. В общей сложности ожидается не менее десяти моделей. Большое прибавление ждет семейство SUV. Это прежде всего Mitsubishi Eclipse Cross и Peugeot 5008.
Первый получит полуторалитровый турбированный 

11 декабря 2017, 11:13
Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.

4 октября 2017, 03:10
Geely построит самый перспективный летающий автомобиль

Geely построит самый перспективный летающий автомобиль

Специалисты компании Geely приступают к созданию самого перспективного, по их словам, летающего автомобиля. Компания Volvo Personvagnar, входящая в состав китайского автогиганта, приобрела стартап Terrafugia Transition и уже начала реализацию амбициозного проекта.
Одной из масштабных разработок Terrafugia считают прототип футуристического автомобиля 

6 июля 2017, 12:20
Нашествие монстров: На дне океана вблизи Австралии обнаружили таинственных обитателей

Нашествие монстров: На дне океана вблизи Австралии обнаружили таинственных обитателей

Австралийские специалисты обнаружили на океанском дне неизвестных официальной науке «монстров». Об этом рассказывает New Scientist.
Океанское дно близ Зеленого континента и по сей день считается малоизученным местом. Исследователи нередко находят там новые виды животных в процессе изучения труднодоступных участков.
На 

21 июня 2017, 12:23
«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

Президент АвтоВАЗа Николя Мор не исключает, что лет через 20 АвтоВАЗ сможет начать выпускать летающие автомобили.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» - тут может быть потенциал на 
6 июня 2017, 02:10
В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
Как сообщают зарубежные агентства, кроме клочка бумаги угрожающего содержания ничего 

6 июня 2017, 02:02
Камера в небе над Мельбурном зафиксировала яркую вспышку с НЛО

Камера в небе над Мельбурном зафиксировала яркую вспышку с НЛО

Уфолог-любитель снял в небе над Австралией таинственный неопознанный летающий объект. Эти изображения появились в Сети.
На кадрах отчетливо видна короткая яркая вспышка на ночном небе. Из нее неожиданно выплывает вытянутый и заостренный с одного конца объект. На его краях различимо 

23 мая 2017, 03:27
Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

В воскресенье, 18 декабря, в Самаре приглашают всех желающих принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной Волги. Об этом передаёт портал samru.ru.

Данное мероприятие - Российско-Европейский предновогодний забег - состоится в один и тот же 
3 декабря 2016, 06:15
Под Самарой во время автогонок «Снежный беспредел» переохладились несколько человек

Под Самарой во время автогонок «Снежный беспредел» переохладились несколько человек

В минувшую субботу, 13 февраля, под Самарой состоялись гонки на внедорожниках и квадроциклах «Снежный беспредел – 2016». Соревнования проходили на территории танкового полигона в поселке Рощинский (Волжский район).

На мероприятии работали спасатели для обеспечения безопасности участников и зрителей. К 
15 февраля 2016, 12:49
Экс-депутат из Самары выиграл Кубок Европы по ралли-кроссу в Италии

Экс-депутат из Самары выиграл Кубок Европы по ралли-кроссу в Италии

«Спешу поделиться новостью. Гонка в Италии прошла великолепно! Гонку выиграли!» - написал в «Инстаграме» самарский гонщик, экс-депутат Самарской гордумы Роман Степаненко.

«Получили приз за самую лучшую и красивую борьбу. Получили отдельный приз за рекорд трассы, но самое главное, по 
12 октября 2015, 01:34
В Самаре стартовали

В Самаре стартовали "Рождественские гонки"

Вчера, 6 января, в Самаре стартовали "Рождественские гонки" на собачьих упряжках. Главные заезды соревнований пройдут сегодня, 7 января, на лыжной базе "Чайка" в посёлке Управленческий. "Рождественские гонки" имеют ранг чемпионата России. Кроме того, по их результатам будет сформирована сборная команда 
7 января 2015, 12:18
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