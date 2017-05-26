«АвтоВАЗ» заявил, что ведет работы по созданию автомобиля с революционными технологиями. О начале разработки собственных систем безопасности на российском автомобильном предприятии сообщают отечественные СМИ со ссылкой на источники в руководстве завода.

Революционный автомобиль от «АвтоВАЗа» может получить суперсовременную систему слежения за трассой, которая обеспечивает безопасность, …