Первый в мире цифровой могильный памятник установлен на одном из кладбищ в Словении. Необычный монумент появился на могиле некоего Янеза Млакара, скончавшегося 17 лет назад.
Памятник имеет 48-дюймовый экран, на котором демонстрируются фотографии, видео и другой контент, загруженный заказчиком надгробия. В компании-производителе говорят, что при необходимости в цифровой памятник можно загрузить гораздо больше информации. Когда рядом с могилой никого нет, на мониторе отражается лишь имя покойного и дата его смерти.
Проект создал профессор Мариборского университета Милан Зорман. Как он поясняет, в настоящее время разрабатывается особое приложение, которое станет взаимодействовать с памятниками. Весь контент будет передаваться через наушники, чтобы на кладбище не было лишнего шума. Кстати, стоимость необычного надгробия - 3 000 евро.
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