Первые космические могут отправиться к звездам на корабле SpaceShipTwo уже в следующем году. Так утверждает глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Космический корабль SpaceShipTwo может взять на борт до шести путешественников. Он управляется двумя пилотами и способен достигать высоты в 100 километров. Этого расстояния хватает, чтобы ощутить микрогравитацию.
При этом ученые отмечают, что космические туристы получат практически идеальные условия, чтобы рассмотреть Землю с наиболее удобного ракурса. Напомним, что некоторое время назад Брэнсон озвучивал лишь приблизительные прогнозы таких полетов, и вот появилась довольно конкретная информация.
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