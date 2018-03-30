8
44
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью

На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью

На курорте Улувату на острове Бали открылся пятизвездочный курорт The Edge. Удивтельно, но бассейны для отдыхающих здесь расположены на краю 150-метровой скалы и нависают над пропастью, пишет издание Metro. Причем, пол бассейнов выполнен из прозрачного стекла толщиной в девять сантиметров. 

16 января 2018, 08:58
Рекордного размера солнечные батареи получат российские спутники

Рекордного размера солнечные батареи получат российские спутники

Отечественные спутники связи будут гораздо мощнее, рассказывают "Известия". Это произойдет после установки на них рекордно больших солнечных "крыльев" – батарей площадью до 112 кв. м.
Как поясняют эксперты, КПД новинки будет на уровне 28-30 процентов. Мощность спутника при этом будет 

17 ноября 2017, 09:16
В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас 
7 ноября 2017, 09:32
После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего 

2 ноября 2017, 09:52
Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Трагедия произошла днем 26 октября у архипелага Шпицбергена. В 10 километрах от Баренцбурга потерпел крушение российский вертолет МИ-8. На его борту которого находились восемь человек -  пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Росгидромета. Бортмехаником Ми-8 был житель Самарской области, 
30 октября 2017, 08:30
Первый подводный ресторан откроют в Европе

Первый подводный ресторан откроют в Европе

После Дубая и Мальдив необычное заведение подобного рода заработает и в Европе, а именно в Норвегии. Архитекторское бюро Snohetta обнародовало первые эскизы ресторана, которое будет частично погружено в воду.
Как рассказывает французская Le Figaro, бетонные стены сооружения будут иметь метровую 

30 октября 2017, 05:05
Китаец пытался сбежать с 19-го этажа отеля по телефонному проводу

Китаец пытался сбежать с 19-го этажа отеля по телефонному проводу

Китайский турист, у которого не хватило средств на оплату счета за номер в отеле, решил тайно покинуть его, используя при этом … телефонный провод. О необычном инциденте рассказывает издание «Жэньминь жибао».
Как уточняется, провод был натянут на высоте девятнадцатого этажа. 

3 октября 2017, 09:31
Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер от «Стандарта» до «Президентского люкса».
 
26 апреля 2017, 04:45
На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода

На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода

По обнародованным сегодня сведениям агентства Reuters, в Норвегии в ядерном реакторе произошла утечка радиоактивного йода. Эту информацию эксперты распространили со ссылкой на представителей органов по защите от радиоактивного излучения.
Как отмечают источники, в настоящее время основной целью специалисты считают недопущение 

25 октября 2016, 03:12
Новосибирские физики разработали технологию питания спутников с Земли

Новосибирские физики разработали технологию питания спутников с Земли

Новая технология предполагает создание установок, работающих по принципу используемых физиками лазеров на свободных электронах. Новшество позволит отказаться от солнечных батарей.
Об этом заявили специалисты Института ядерной физики СО РАН. Число спутников, говорят ученые, все время растет. Они имеют определенные ограничения 

4 июля 2016, 01:50
Самолет на солнечных батареях пересек впервые Атлантический океан

Самолет на солнечных батареях пересек впервые Атлантический океан

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил полет из Соединенных Штатов в Испанию. Информация об этом появилась в аккаунте миссии в Twitter.
В общей сложности путешествие длилось 70 часов. За штурвалом летательного аппарата был опытный пилот Бертран Пикар. В 

23 июня 2016, 12:20
Индия разрабатывает поезд на солнечной батарее

Индия разрабатывает поезд на солнечной батарее

Состав должен начать курсировать по железным дорогам Индии уже через несколько лет. Каждый вагон оснастят солнечными батареями. По прогнозам инженеров, они дадут примерно 15% всей электроэнергии, нужной поезду. По проекту предусматривается, что когда состав сделает остановку, вырабатываемая им электроэнергия будет 
6 июля 2015, 03:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх