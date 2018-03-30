В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель … Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас