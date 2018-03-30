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На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью
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16 января 2018, 08:58
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Рекордного размера солнечные батареи получат российские спутники
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17 ноября 2017, 09:16
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В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель
Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас …
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7 ноября 2017, 09:32
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
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2 ноября 2017, 09:52
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Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец
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30 октября 2017, 08:30
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Первый подводный ресторан откроют в Европе
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30 октября 2017, 05:05
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Китаец пытался сбежать с 19-го этажа отеля по телефонному проводу
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3 октября 2017, 09:31
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Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары
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26 апреля 2017, 04:45
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На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода
По обнародованным сегодня сведениям агентства Reuters, в Норвегии в ядерном реакторе произошла утечка радиоактивного йода. Эту информацию эксперты распространили со ссылкой на представителей органов по защите от радиоактивного излучения.
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25 октября 2016, 03:12
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Новосибирские физики разработали технологию питания спутников с Земли
Новая технология предполагает создание установок, работающих по принципу используемых физиками лазеров на свободных электронах. Новшество позволит отказаться от солнечных батарей.
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4 июля 2016, 01:50
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Самолет на солнечных батареях пересек впервые Атлантический океан
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23 июня 2016, 12:20
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Индия разрабатывает поезд на солнечной батарее
Состав должен начать курсировать по железным дорогам Индии уже через несколько лет. Каждый вагон оснастят солнечными батареями. По прогнозам инженеров, они дадут примерно 15% всей электроэнергии, нужной поезду. По проекту предусматривается, что когда состав сделает остановку, вырабатываемая им электроэнергия будет …
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6 июля 2015, 03:58