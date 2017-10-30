После Дубая и Мальдив необычное заведение подобного рода заработает и в Европе, а именно в Норвегии. Архитекторское бюро Snohetta обнародовало первые эскизы ресторана, которое будет частично погружено в воду.
Как рассказывает французская Le Figaro, бетонные стены сооружения будут иметь метровую толщину для противостояния морским волнам. Получивший наименование «Under» ресторан «погрузят» в воду на 5 метров. В заведении будут огромные окна шириной в 11 метров. Посетителям откроется панорамный вид на рифы Северного моря.
Само здание будет трехэтажным. В нем разместятся не только ресторан и бар, но и исследовательский центр, посвященный изучению моря. Основной обеденный зал будет рассчитан на 100 человек.
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