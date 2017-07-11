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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму.

Ребенку стало плохо, бригада скорой отвезла 

30 мая 2017, 11:12
С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

Весьма странное происшествие случилось в Японии в вагоне скоростного поезда, который направлялся в префектуру Окаяма. 70-летний гражданин во время движения состава совершил поджог, запалив кучу журналов, информирует NHK.
Всполошившиеся пассажиры вагона сумели оперативно справиться с пламенем, пострадавших не было. А 

26 мая 2017, 03:18
Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
Как заявляют официальные представители правоохранительных органов страны, в течение последнего года было отмечено 47 крупных 

11 мая 2017, 03:21
Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. 

4 мая 2017, 03:44
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов

С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
С 24 по 30 апреля инспекторы регионального Россельхознадзора изъяли в аэропорту 17 партий продукции домашнего изготовления, которая перевозилась без ветеринарных документов.  В частности, задержано 23,5 кг молока и молочной 

3 мая 2017, 05:20
Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

В Амурской области служители Фемиды некоторое время назад оштрафовали гражданина КНР за попытку вывоза из РФ около полукилограмма самородного золота. Мужчина смог запихнуть его в пачку из-под сигарет и попытался пронести запрещенный груз через таможню.
По рассказам российских СМИ, контроль 

25 апреля 2017, 11:33
В России изобрели дешевый способ извлечения золота

В России изобрели дешевый способ извлечения золота

Российские специалисты при участии коллег из КНР создали технологию по извлечению золота из руды, сделав ее дешевле почти в два раза. Концентрация извлекаемого металла составляет 85-90%, фактически достигая мировых аналогов с гораздо более высокой себестоимостью.
Речь идет о технологии получения 

12 апреля 2017, 03:35
Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британский коллекционер Ник Мид нашел золотые слитки в баке советского танка Т-54. Старый экземпляр военной техники мужчина купил за 37 тысяч долларов, рассказывает The Sun.
Англичанин решил убедиться, что в танке нет боеприпасов. Подняв крышку топливного бака, пораженный коллекционер обнаружил 

10 апреля 2017, 09:31
В Китае нашли крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

В Китае нашли крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

На востоке КНР обнаружен крупнейший в истории этого государства золотоносный рудник. Его запасы оценивают в сумму до 22 миллиардов долларов, информирует China News.
В прежние времена в провинции Шаньдун уже открывали большие рудники. Теперь там обнаружено месторождение с 382 тоннами 

29 марта 2017, 12:07
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