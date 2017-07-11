В Китае нашли крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны На востоке КНР обнаружен крупнейший в истории этого государства золотоносный рудник. Его запасы оценивают в сумму до 22 миллиардов долларов, информирует China News.

В прежние времена в провинции Шаньдун уже открывали большие рудники. Теперь там обнаружено месторождение с 382 тоннами …