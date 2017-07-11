Золотые слитки общей массой в несколько десятков килограмм обнаружены в туалете самолета японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air. Лайнер прибыл из Тайваня в аэропорт Кансай. Таможня уже признала найденное золото контрабандой.
Слитки находились в черном мешке и были спрятаны за стеной туалета в хвосте воздушного судна. Один из членов экипажа заметил странные разрывы в обшивке и вызвал представителей таможенной службы, которые и извлекли золото.
После проведения расследования представители компании намерены усовершенствовать систему наблюдения. Пока о происхождении драгоценных слитков ничего не известно.
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