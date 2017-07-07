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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
Семь лет назад лондонские полицейские нашли 

7 июля 2017, 10:00
Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно 
5 июля 2017, 12:57
Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в руках одиннадцатилетней девочки самопроизвольно загорелся смартфон. Об этом рассказали региональные информагентства со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
В результате чрезвычайного происшествия школьница получила термический ожог. По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная 

29 июня 2017, 11:19
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Накануне сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что в столице находится Ткаченко, которого разыскивают 

23 июня 2017, 05:55
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.

Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» 
23 июня 2017, 10:49
Улов на любителя: Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

Улов на любителя: Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж французского курортного города в коммуне Мимизан. Пакеты с наркотиками нашли военные, рассказывают зарубежные агентства.
По предварительной информации, кокаин оказался на пляже после того, как лодки наркоторговцев потерпели крушение. Причем, задержание преступников представителями местных 

22 июня 2017, 09:21
В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
Как сообщают зарубежные агентства, кроме клочка бумаги угрожающего содержания ничего 

6 июня 2017, 02:02
Девушка посетила Disneyland по билету 22-летней давности

Девушка посетила Disneyland по билету 22-летней давности

26-летняя Челси Хёлайн появилась в парке развлечений во Флориде и предоставила изумленному сотруднику купон на четырехдневное посещение аттракционов.
23 мая 2016, 11:41
Во Флориде аллигатор убил вора, скрывавшегося от полиции в озере

Во Флориде аллигатор убил вора, скрывавшегося от полиции в озере

В американском штате Флорида произошел случай, о котором тут же рассказал ряд американских и зарубежных СМИ. Как сообщалось, случайной жертвой огромной рептилии стал 22-летний преступник. Этот человек залез в дом местных жителей, завладел деньгами и драгоценностями, после чего покинул жилище. 
9 декабря 2015, 12:19
У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

Американские дайверы обнаружили у берегов Флориды настоящий клад с золотыми монетами с затонувших испанских галеонов. Стоимость находки, по предварительным оценкам, составляет порядка 4 500 000 долларов. Возраст сокровищ – не менее 300 лет.
 
Всего на берег удалось поднять сундуки с 350 
20 августа 2015, 10:48
Дельфины строят схожие с человеческими сложные социальные связи

Дельфины строят схожие с человеческими сложные социальные связи

Группа американских ученых обнаружила большое сходство в социальном поведении дельфинов и людей. Две сотни особей млекопитающих, обитающих в лагуне Индиан-Ривер (штат Флорида), на протяжении шести с половиной лет находились под пристальным наблюдением специалистов Харборского отделения университета океанографии (в составе Атлантического 
8 мая 2015, 04:29
Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США

Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США

79-летний Фрэнк Фрэшуотер, осужденный за наезд на пешехода, задержан в штате Флорида.
6 мая 2015, 01:44
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