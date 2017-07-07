Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
Тело пилота вскоре обнаружил спасательный вертолет. К тому моменту погибшего уже обгладывал огромный аллигатор…
Как впоследствии сообщило Федеральное управление авиации, летчик был единственным человеком на борту. Кстати, воздушное судно, зарегистрированное в Майами, уже совершало аварийную посадку в 2015 году. Сейчас полиция проводит расследование этой трагедии.
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