Пилоты сразу нескольких авиакомпаний сообщили о странных НЛО, которые были замечены в небе над Ирландией. Как сообщают «Известия
» со ссылкой на издание The Irish Time, летчики рассказали об объектах, которые двигались со скоростью намного более высокой, чем у реактивных воздушных судов.
По словам пилота Boeing 787 British Airways, летевшего из Монреаля в Лондон, в небе рядом с лайнером внезапно появился яркий свет. Он направился на север. О похожем явлении сообщил и пилот Virgin Airlines рейса Орландо – Манчестер.