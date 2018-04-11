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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в 
11 апреля 2018, 02:45
Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Квартирный вопрос подвел под уголовную статью 50-летнего жителя Тольятти. К полицейским поступил сигнал о том, что в одном из домов идет драка. На место была направлена следственная группа.

Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей сестрой, которая является инвалидом 2-й группы. Причиной 

11 апреля 2018, 12:47
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.

По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил 

11 апреля 2018, 07:55
В теракте в Испании пострадала россиянка

В теракте в Испании пострадала россиянка

Россиянка пострадала во время атаки в испанском курортном городе Камбрильсе, сообщают сегодня мировые агентства со ссылкой на информацию российского посольства в Испании.
"Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в городе Камбрильс. Ей была оказана вся необходимая 

18 августа 2017, 02:42
Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, по подозрению в 
12 апреля 2017, 01:58
В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге

В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге

Установлена личность мужчины, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге. Предполагаемый смертник - Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 4 апреля. Версию подтверждают результаты генетической экспертизы и видео, записанное с помощью камер наблюдения. 3 апреля примерно 
4 апреля 2017, 05:57
Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в 

4 апреля 2017, 04:02
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