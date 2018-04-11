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В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат
Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в …
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11 апреля 2018, 02:45
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Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти
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11 апреля 2018, 12:47
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Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:00
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Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы
В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.
По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил …
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11 апреля 2018, 07:55
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В теракте в Испании пострадала россиянка
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18 августа 2017, 02:42
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Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь
Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».
Согласно последним данным, по подозрению в …
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12 апреля 2017, 01:58
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В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге
Установлена личность мужчины, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге. Предполагаемый смертник - Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 4 апреля. Версию подтверждают результаты генетической экспертизы и видео, записанное с помощью камер наблюдения. 3 апреля примерно …
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4 апреля 2017, 05:57
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Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге
Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в …
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4 апреля 2017, 04:02