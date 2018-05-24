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Ученые выяснили, испытывают ли счастье богатые и бедные по-разному
Человек с более высоким уровнем дохода чаще подвержен позитивным эмоциям от мыслей о себе, а необеспеченные люди испытывают счастье от общения с окружающими. Такое умозаключение сделали специалисты в Калифорнийском университете в процессе недавнего исследования.
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28 декабря 2017, 12:24
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Ученые назвали основной ключ к счастью
Специалисты из University of Zurich провели необычное исследование, в ходе которого нашли научное подтверждение того, что щедрость является основным ключом к счастью для каждого человека.
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6 декабря 2017, 05:34
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Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов
Американские специалисты утверждают, что разработали способ с точностью до 94% прогнозировать счастье. Для этого им нужны сведения со смарт-часов.
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23 ноября 2017, 01:03
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В «Одноклассниках» появятся новые «эмоджи»
Отечественная соцсеть «Одноклассники» вслед за Facebook тестирует дополнительные эмоции для сопровождения публикаций пользователей. В частности, эмоции «Супер!», «Шок!» и некоторые другие можно будет выразить под видео, снимками и т.д..
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17 ноября 2017, 02:04
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В ВШЭ создали систему, распознающую эмоции в человеческой речи
Нижегородские специалисты филиала Высшей школы экономики разработали автоматическую систему, которая может распознавать эмоции по голосу. Ученые трансформировали звук в изображения – спектрограммы. Это дало возможность исследовать его способами, используемыми для расшифровки изображений. В серии экспериментов задействовалась так называемая сверточная нейронная …
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9 ноября 2017, 05:10
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Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья
Как показали исследования английских специалистов, здоровый сон считается главным показателем счастья. Ряд экспериментов провели в Оксфордской школе экономики. Ученые отмечают: именно сон оказался важнейшим критерием счастья, опередив в списке таких показателей секс и деньги.
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19 сентября 2017, 05:08
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Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память
Как утверждают американские ученые-психологи, негативные эмоции помогают лучшему запоминанию событий. К такому умозаключению они пришли в результате продолжительных исследований.
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6 июля 2017, 05:18
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Сколько весит население Земли?
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29 мая 2017, 11:09
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Эмоции под контролем: Сибирские ученые научили компьютер распознавать степень эмоциональности текста
Уникальную технологию создали в Сибирском федеральном университете. Благодаря ей компьютер получит возможность определить, какую эмоциональную окраску имеет текст.
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26 мая 2017, 03:23
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Сызрань вымирает?
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25 мая 2017, 11:43
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В Самарской области опережающими темпами идет старение населения
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13 марта 2017, 06:25
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Жители Самарской области покидают города
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10 июня 2016, 11:19