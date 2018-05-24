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Ученые выяснили, испытывают ли счастье богатые и бедные по-разному

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Ученые назвали основной ключ к счастью

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В процессе опытов пятидесяти испытуемым посулили разные денежные суммы, которые им предоставят совсем скоро. При 

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Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

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Как поясняется, для воплощения идеи ученые использовали «умные» часы Pebble, подключенные к Android. На гаджетах с этой операционной системой есть приложение 

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В «Одноклассниках» появятся новые «эмоджи»

В «Одноклассниках» появятся новые «эмоджи»

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В ВШЭ создали систему, распознающую эмоции в человеческой речи

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9 ноября 2017, 05:10
Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья

Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья

Как показали исследования английских специалистов, здоровый сон считается главным показателем счастья. Ряд экспериментов провели в Оксфордской школе экономики. Ученые отмечают: именно сон оказался важнейшим критерием счастья, опередив в списке таких показателей секс и деньги.
К исследованиям были привлечены свыше 8000 

19 сентября 2017, 05:08
Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Как утверждают американские ученые-психологи, негативные эмоции помогают лучшему запоминанию событий. К такому умозаключению они пришли в результате продолжительных исследований.
Эксперименты показали: из-за отрицательных эмоций люди могут запоминать даже несущественные моменты. Например, если кого-то едва не сбил автомобиль, он может воспроизвести 

6 июля 2017, 05:18
Сколько весит население Земли?

Сколько весит население Земли?

Английские исследователи определили, сколько весит все население нашей планеты. Они также установили, как именно эта масса распределяется между полными и худыми.
По сведениям экспертов Лондонской школы гигиены, все население Земли весит порядка 287 млн тонн. При этом 15 млн. тонн 

29 мая 2017, 11:09
Эмоции под контролем: Сибирские ученые научили компьютер распознавать степень эмоциональности текста

Эмоции под контролем: Сибирские ученые научили компьютер распознавать степень эмоциональности текста

Уникальную технологию создали в Сибирском федеральном университете. Благодаря ей компьютер получит возможность определить, какую эмоциональную окраску имеет текст.
Ученые выделили слова и сочетания (маркеры), которые описывают главные эмоции людей, в частности страх, гнев, радость, удивление. Далее появились соответствующие лингвистические модели.

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Сызрань вымирает?

По итогам 2016 года численность населения Сызрани уменьшилась на 1300 человек и опустилась ниже психологической отметки в 175 тысяч жителей. Такие неутешительные данные приводятся в очередном отчете о социально-экономическом развитии города. Сейчас в Сызрани проживают 174 тысячи 23 человека. В 

25 мая 2017, 11:43
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В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных 

13 марта 2017, 06:25
Жители Самарской области покидают города

Жители Самарской области покидают города

Численность сельского населения в 2016 г. увеличилась на 1,7 тыс. человек. Такие данные за январь-апрель текущего года опубликовал Самарастат. Отмечается, что за этот период в 63 регион приехали 2,2 тысячи мигрантов из стран СНГ, 200 человек из других зарубежных стран. 

10 июня 2016, 11:19
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