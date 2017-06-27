В Соединенных Штатах наблюдается увеличение количества пострадавших от укусов клеща «Одинокая звезда», в научной среде - Amblyomma americanum. Как сообщает The Independent, при укусе членистоногое вводит в человеческий организм определенное вещество, перепрограммирующее иммунную систему. Механизм этого действия ученым пока еще неясен.
Пациент, оказавшийся жертвой «Одинокой звезды», в перспективе уже не сможет есть мясо. Дело в том, что попадание в организм данного продукта теперь будет вызывать аллергическую реакцию.
В числе нежелательных симптомов - затрудненное дыхание, сыпь и даже потеря сознания. В наиболее сложных случаях не исключен летальный исход. Раньше клещ атаковал людей только в юго-восточных штатах США, но в последнее время его ареал заметно расширился. Насколько он распространится дальше – предсказать ученые не берутся.
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