В Монако на автошоу Top Marques был продемонстрирован летающий автомобиль, на создание которого конструкторы потратили 25 лет. Этот аппарат был создан корпорацией AeroMobil из Словакии.
Новинка уже доступна для предзаказа. Названа и стоимость транспортного средства - от 1,2 до 1,5 миллиона евро.
По прогнозам, первые экземпляры аэромобиля покупатели получат в 2020 году. Конструкция имеет возможность переходить в режим полета автоматически. Данный процесс займет три минуты. Запас хода в наземном варианте - 700 км, в воздушном – 750. На земле максимальная скорость - 160 км/ч, в воздухе – 360.
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