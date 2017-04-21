В 2017 году в продаже появится автомобиль-самолет AeroMobil Первый в мире автомобиль-самолет AeroMobil поступит в продажу в начале 2017 года. Об этом сообщает BusinessInsider.



Уникальный летающий автомобиль весом всего 450 кг спроектировали в Словакии. Корпус машины состоит из стальной рамы и карбоновой внешней обивки. Конструкторы утверждают, что …