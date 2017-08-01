Группа немецких ученых сделала вывод, что обращение с таким повседневным предметом, как губка для мытья кухонной утвари, угрожает здоровью большинства домохозяек.
Сотрудники Высшей школы из города Фуртванген (Шварцвальд) изучили порядка 40 использованных губок для мытья посуды. Исследование проводилось с целью выявления наличия бактерий 362 известных видов. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Scientific Reports.
К удивлению специалистов, в ходе эксперимента были обнаружены микробы, которые представляли большую опасность для здоровья людей. В данный список входят бактерии из водопроводной воды, человеческой кожи и окружающей среды. А концентрация микроорганизмов в некоторых губках достигла того же значения, что и в пробах кала.
Стоит добавить, что владельцы изучаемых губок систематично мыли их в горячей воде и даже обрабатывали в микроволновой печи. Но данных мер дезинфекции недостаточно, ведь самым патогенным бактериям не страшны вышеперечисленные действия за счет своей высокой устойчивости. Поэтому немецкие ученые не рекомендуют пользоваться одной и той же губкой более семи дней.
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