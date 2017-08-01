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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Сотрудник McDonald's показал

Сотрудник McDonald's показал "ужасную и старую грязь" в кафе

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26 июля 2017, 08:43
Ученые объявили об угрозе с Марса

Ученые объявили об угрозе с Марса

Поверхность Марса может оказаться гораздо опаснее, чем считалось ранее. Шотландские ученые после серии экспериментов пришли к выводу, что поверхность Красной планеты очень ядовита. По сообщению исследователей, там есть опасные вещества -  перхлораты, соли и эфиры хлорной кислоты, которые уничтожат любые 
24 июля 2017, 03:42
Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ

Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ

Как сообщает The Times, исследователи из Университета Лестера в течение 5 лет наблюдали за образом жизни более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет и установили, что длительное управление автомобилем является причиной снижения уровня интеллекта.

Ученые проанализировали все 

24 июля 2017, 02:34
Секреты великих ученых: в Самаре состоится лекция Нобелевского лауреата

Секреты великих ученых: в Самаре состоится лекция Нобелевского лауреата

В среду, 26 июля, Самару посетит известный ученый – физик, Нобелевский лауреат Жорес Алфёров. В Самарском университете он проведет открытую лекцию по теме «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир».

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21 июля 2017, 12:02
Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
Ученые опросили свыше 500 мужчин и женщин. Было установлено, что чем выше рост мужчины, 

21 июля 2017, 10:35
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