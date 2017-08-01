Житель Луизианы под псевдонимом "Ник" выложил фотографии со своего рабочего места в "Твиттере". Молодой человек работает на кухне ресторана "Макдоналдс".

Снимки моментально вызвали бурную реакцию у пользователей сети, потому что на них видны грязные детали от машины для изготовления мороженого и …