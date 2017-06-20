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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Война с анонимайзерами может привести к миллиардным потерям

Война с анонимайзерами может привести к миллиардным потерям

Центробанк и МВД поддержали идею законопроекта, ограничивающего деятельность анонимайзеров. Речь идет о запрете VPN-сервисов и других способов обойти блокировку сайтов, доступ к которым закрыт по решению Роскомнадзора и других инстанций. Соответствующий пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и 

20 июня 2017, 12:53
Защита устарела: Эксперты объяснили уязвимость IT-систем российских компаний

Защита устарела: Эксперты объяснили уязвимость IT-систем российских компаний

Специалисты компании Positive Technologies решили установить причины уязвимости IT-систем российских компаний, банков и госучреждений. Как оказалось, в большинстве IT-систем, которые находятся в распоряжении этих структур, установлена устаревшая система защиты. По данным экспертов, в среднестатистической компании ее в последний раз обновляли 

14 июня 2017, 05:30
WP: российские хакеры научились обесточивать города США

WP: российские хакеры научились обесточивать города США

В зарубежных СМИ появилось сообщение, что российские хакеры разработали вирус под наименованием CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции способен оставить без электричества целые города в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на сведения компании 

13 июня 2017, 02:11
«Крылья Советов» вошли в топ-10 самых популярных команд российского футбола

«Крылья Советов» вошли в топ-10 самых популярных команд российского футбола

Самарские «Крылья Советов» заняли 9-е место в рейтинге популярности футбольных клубов России среди пользователей интернета. Об этом говорится в отчете компании «Яндекс», которая проанализировала статистику сетевых запросов россиян о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона. Самым популярным футбольным 
9 июня 2017, 10:33
Единый портал по интернет-операторам планирует создать Минкомсвязи

Единый портал по интернет-операторам планирует создать Минкомсвязи

В Минкомсвязи собираются до конца года создать единый портал, где каждый желающий получит возможность познакомиться со всем спектром услуг от телефонной связи до доступа в Сеть. На новый проект запланировано, по предварительным оценкам, до 116 млн. рублей.
Главным назначением такой 

6 июня 2017, 12:16
Перевели стрелки: Создатели вируса WannaCry выдавали себя за русских хакеров

Перевели стрелки: Создатели вируса WannaCry выдавали себя за русских хакеров

Специалисты организации Lazarus, осуществляя атаку вирусом WannaCrypt0r, маскировались под российских хакеров. Это, по информации отечественных СМИ, установили в российской компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений.
По данным экспертов, чтобы отвести от себя подозрения, северокорейские хакеры Lazarus добавили в 

30 мая 2017, 05:25
В России появится аналог Skype для госслужащих

В России появится аналог Skype для госслужащих

В России появится аналог Skype для  госслужащих и сотрудников промышленных предприятий. Программное обеспечение для компьютеров, которое сможет обеспечивать бесплатную голосовую, текстовую и видеосвязь готова разработать компания "Булат", входящая в госкорпорацию "Ростех".
Принципиальным отличием от скайпа будет способность программы  работать без 

24 мая 2017, 02:52
Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

В МВД сообщили о задержании группы хакеров, участники которой подозреваются в краже денег с банковских счетов посредством вируса, которым заразили свыше 1 млн. смартфонов. На предполагаемых киберпреступников заведено дело по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".
По предварительным сведениям, ущерб 

22 мая 2017, 03:16
Чем опасен медленный Интернет?

Чем опасен медленный Интернет?

Медленный интернет несет серьезную опасность для здоровья пользователей. Такое умозаключение сделала группа шведских исследователей.
Ученые предложили 200 добровольцам посмотреть видео на смартфонах и планшетах. В процессе просмотра специалисты определяли у участников эксперимента пульс, мозговую активность и скорость движения глаз. Если 

19 мая 2017, 01:43
Хакеры взломали табло на вокзале Вашингтона и транслировали порно

Хакеры взломали табло на вокзале Вашингтона и транслировали порно

Хакеры взломали информационные табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в столице Соединенных Штатов и транслировали порнографические ролики. Об рассказывает Fox News.
Как сообщается, злоумышленникам удалось взломать новые информационные табло, которые размещались около зоны фуд-корта. Работники заведений быстрого питания утверждали, что инцидент 

17 мая 2017, 10:02
С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
Как сообщает глава ведомства Николай Никифоров, высказывалось предложение, что такой платеж должен 

4 мая 2017, 02:25
Раскрыта история создания «Косынки» для Windows

Раскрыта история создания «Косынки» для Windows

Историю появления известной компьютерной игры «Косынка», которая на протяжении долгого времени сопровождала все версии ОС Windows в базовом наборе, раскрыл ее разработчик Уэс Черри. По его словам, игра была им создана от скуки.
Сама идея появилась у специалиста в 1988 

14 апреля 2017, 05:25
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