В КНР хакеры разработали программное обеспечение, которое позволяет получить доступ к уязвимым веб-камерам в любом государстве планеты и дает возможность подсматривать за личной жизнью граждан. Созданное ПО работает в любом месте, где имеется интернет.
Как рассказывают зарубежные агентства, «подглядывающее» программное обеспечение уже появилось в свободной продаже, стоимость – всего 28 долларов. Вместе с тем, эти же хакеры занялись созданием групповых чатов в китайских поисковиках. Там они консультируют всех желающих по поводу способов взлома домашних веб-камер.
Как отмечают специалисты, наиболее легкими для взломов со стороны китайских кибермошенников стали системы, наблюдающие за домом или детьми. Их пользователи нечасто занимаются сменой системных настроек.
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