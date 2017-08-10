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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Неизвестные выпустили порядка 35 000 норок с фермы в американском городе Иден-Валли. Как рассказывает Los Angeles Times, эти животные не способны существовать в дикой природе, они обречены на гибель.
По версии правоохранителей, зверьков на волю выпустили члены организаций по защите 

19 июля 2017, 09:35
Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ

Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ

В Соединенных Штатах, в частности на побережье Калифорнии, отмечено огромное число загадочных светящихся существ, которые ученым напоминают некие трубки. По словам экспертов, ранее ничего подобного в этих краях они не наблюдали.
Светящимися созданиями могут оказаться пиросомы, которых также именуют огнетелками. 

19 июня 2017, 03:27
В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер

В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер

Блогер Юрий Прокофьев пишет про "интересный подземный объект на территории военного санатория "Волга". «В народе он известен как бункер ПриВО или штаба армии. Есть и менее известное название - бункер Жукова. Предназначался для руководящего состава Советской армии. Его строительство началось 

19 июня 2017, 07:13
Нефть и Америка: Эксперты назвали основные риски для российской экономики

Нефть и Америка: Эксперты назвали основные риски для российской экономики

Съехавшиеся на международную конференцию Cbonds эксперты определили главные риски для экономики Российской Федерации. В первую очередь назвали снижение стоимости нефти, развитие технологий и официальную политику США.
В частности, исследователи с опасением относятся к расширению добычи сланцевых энергоресурсов и появлению различных 

13 июня 2017, 11:06
Российский исследователь нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов

Российский исследователь нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов

Известный уральский исследователь Валентин Дегтярев утверждает, что нашел в Антарктиде бункер нацистов, построенный в конце Второй мировой войны. По его словам, на спутниковых изображениях ледового континента можно различить вход в таинственную пещеру.
Дегтярев утверждает: именно здесь находится загадочный бункер, считавшийся 

8 июня 2017, 03:19
В США предъявили обвинения членам группировки российского «вора в законе»

В США предъявили обвинения членам группировки российского «вора в законе»

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения членам криминальной группировки, руководимой российским «вором в законе» Ражденом Шулая. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на сайт Южного округа Нью-Йорка.
Фигурантами дела являются 33 человека, из которых 23 уже взяты под стражу. Обвинения 

8 июня 2017, 09:06
Северная Корея выпустила аналог iPad на внутренний рынок

Северная Корея выпустила аналог iPad на внутренний рынок

Северокорейская компания Myohyang IT Company сообщила о выпуске собственного планшета, который назвали iPad. Гаджет имеет 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерца, 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной.
По умолчанию планшет имеет 40 приложений. Рассказывая о своем детище, 

1 июня 2017, 09:15
США заявили о подготовке КНДР к новым ядерным испытаниям

США заявили о подготовке КНДР к новым ядерным испытаниям

В Соединенных Штатах распространено сообщение о подготовке к очередным, уже пятым по счету, ядерным испытаниям в Северной Корее. Как отмечают иностранные СМИ, эти сведения основываются на данных со спутников, полученных на этой неделе.
В частности, говорится об осуществлении работ в 

21 апреля 2016, 11:43
КНДР, предположительно, готовит запуск ракеты, способной достичь Соединенных Штатов

КНДР, предположительно, готовит запуск ракеты, способной достичь Соединенных Штатов

В СМИ появилась информация, что КНДР готовит к запуску ракеты, которые могут достичь тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. Об этом, в частности, сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке США. Утверждается, что признаки подготовки запуска определили американские спутники. Согласно сведениям 
12 апреля 2016, 04:59
Ученые: Реактор на ядерном объекте КНДР работает не на полную мощность

Ученые: Реактор на ядерном объекте КНДР работает не на полную мощность

Анализ спутниковых снимков говорит о том факте, что реактор на ядерном объекте Йонбен в КНДР, о котором в последнее время много говорилось в зарубежной прессе, работает не на полную мощность. На основании изучения снимков, полученных со спутников в течение последнего 
14 января 2016, 08:31
В блогах: бункер под площадью Куйбышева

В блогах: бункер под площадью Куйбышева

Блогер Евгений Синюков побывал на "объекте № 2" - некогда секретном бункере под площадью имени Куйбышева. Во времена Великой Отечественной войны он являлся одним из самых больших подземных сооружений военного Куйбышева и самым дорогим, построенным в те годы в 
26 ноября 2015, 09:01
В блогах: бункер элеватора Тольятти

В блогах: бункер элеватора Тольятти

Блогер Вадим Кондратьев во время экскурсии на тольяттинский элеватор «Жито» сумел попасть в подземный бункер для персонала, построенный на случай войны. «В советское время подземные защитные бункеры строились на всех крупных промышленных объектах», - пишет автор. «Бункер «Жито» состоит 
8 сентября 2015, 04:40
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