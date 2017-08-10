Продажи бункеров в Соединенных Штатах взлетели на 90% на фоне осложнения отношений с КНДР. О росте числа заказов рассказали представители компании Rising S, занимающейся сооружением подземных укрытий.
Спрос на такие специфические объекты увеличился почти в два раза всего за две недели, сообщают американские информагентства. Кстати, упомянутая фирма работает и на международном рынке. По словам сотрудников, много запросов поступает из Японии, граждане которой не чувствуют себя в безопасности после ряда взаимных угроз, которыми обменялись в последнее время Вашингтон и Пхеньян. Росту спроса способствует также информация о запуске баллистических ракет с территории КНДР.
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