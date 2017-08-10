Анализ спутниковых снимков говорит о том факте, что реактор на ядерном объекте Йонбен в КНДР, о котором в последнее время много говорилось в зарубежной прессе, работает не на полную мощность. На основании изучения снимков, полученных со спутников в течение последнего …