В Самаре в аэропорту Курумоч пограничники не пропустили через границу 16-летнего подростка. Он пытался улететь на самолете в Финляндию.

Несовершеннолетнего остановили на линии паспортного контроля при оформлении авиарейса Самара - Хельсинки. Он пытался покинуть Россию без нотариально заверенного согласия родителей.

Подросток передан …