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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

Скандальная история произошла в американском штате Флорида: учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон убил двух енотов на глазах у шокированных школьников. Один из учащихся снял видео, на котором Брютон утопил животных в мусорном контейнере с водой во время урока. Причем, несколько 
16 мая 2018, 08:45
Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Питомцу самарского приюта «Надежда» доберману по кличке Логан нашли новый дом в Германии. По словам волонтеров, пса подобрали в районе Аглоса. У него серьезно была повреждена одна лапа – ее пришлось ампутировать. Пристроить собаку зоозащитникам удалось через социальные сети. Все 

16 мая 2018, 03:44
Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние 
11 мая 2018, 02:28
Подросток пытался улететь из Самары в Хельсинки без согласия родителей

Подросток пытался улететь из Самары в Хельсинки без согласия родителей

В Самаре в аэропорту Курумоч пограничники не пропустили через границу 16-летнего подростка. Он пытался улететь на самолете в Финляндию.

Несовершеннолетнего остановили на линии паспортного контроля при оформлении авиарейса Самара - Хельсинки. Он пытался покинуть Россию без нотариально заверенного согласия родителей.

Подросток передан 

24 августа 2016, 03:30
Утвержден план авиарейсов Самара - Хельсинки

Утвержден план авиарейсов Самара - Хельсинки

В компании Finnair утвердили расписание авиарейсов по маршруту Самара – Хельсинки на ближайшие три квартала – с августа 2015 года по апрель 2016-го. Перелеты будут выполняться до 20 января следующего года, а затем их возобновят с 27 апреля 2016-го.
5 августа 2015, 04:09
Воздушный мост между Самарой и Хельсинки

Воздушный мост между Самарой и Хельсинки "рухнет" в феврале

Авиакомпания Finnair официально заявила о временной приостановке рейсов в Самару, Нижний Новгород и Казань с 1 февраля 2015 года. Причиной называется резкое падение спроса на маршрут. Напомним, прямое воздушное сообщение между столицей 63-го региона и Хельсинки было открыто совсем недавно, 

12 января 2015, 05:14
В аэропорту «Курумоч» открыты авиарейсы Самара - Хельсинки

В аэропорту «Курумоч» открыты авиарейсы Самара - Хельсинки

В ночь на 8 августа из Самары в Хельсинки отправился первый борт одного из ведущих европейских авиаперевозчиков Finnair. Из ста билетов на первый рейс было продано 90. 

Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Embraer E190. Рейсы из аэропорта «Курумоч» в столицу Финляндии будут осуществляться 3 

8 августа 2014, 02:11
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