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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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В Америке учитель утопил на уроке двух енотов
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16 мая 2018, 08:45
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Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию
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16 мая 2018, 03:44
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Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
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11 мая 2018, 02:28
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Подросток пытался улететь из Самары в Хельсинки без согласия родителей
В Самаре в аэропорту Курумоч пограничники не пропустили через границу 16-летнего подростка. Он пытался улететь на самолете в Финляндию.
Несовершеннолетнего остановили на линии паспортного контроля при оформлении авиарейса Самара - Хельсинки. Он пытался покинуть Россию без нотариально заверенного согласия родителей.
Подросток передан …
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24 августа 2016, 03:30
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Утвержден план авиарейсов Самара - Хельсинки
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5 августа 2015, 04:09
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Воздушный мост между Самарой и Хельсинки "рухнет" в феврале
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12 января 2015, 05:14
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В аэропорту «Курумоч» открыты авиарейсы Самара - Хельсинки
В ночь на 8 августа из Самары в Хельсинки отправился первый борт одного из ведущих европейских авиаперевозчиков Finnair. Из ста билетов на первый рейс было продано 90.
Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Embraer E190. Рейсы из аэропорта «Курумоч» в столицу Финляндии будут осуществляться 3 …
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8 августа 2014, 02:11