|
Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
|
3 мая 2018, 10:12
|
Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
|
27 апреля 2018, 12:03
|
Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске
Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.
Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. …
|
19 марта 2018, 10:33
|
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
|
7 марта 2018, 09:00
|
У берегов Великобритании замерзло море
На этой неделе Великобритания и Ирландия оказались во власти холодного фронта. Морозы на островах оказались настолько сильными, что в некоторых районах наблюдается замерзание моря. Подобные случаи наблюдаются на пляже Хэмптон в графстве Кент, также в гавани Бембридж на восточном побережья острова Уайт, …
|
1 марта 2018, 09:47
|
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …
|
13 февраля 2018, 12:46
|
Самарские школы закрываются на карантин
|
7 февраля 2018, 05:25
|
Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов
|
14 декабря 2017, 01:18
|
Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков
Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
|
8 декабря 2017, 03:11
|
Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов
|
29 ноября 2017, 12:02
|
В Италии госпитализировали девушку, потеющую кровью
|
24 октября 2017, 10:08
|
Собачий бюллетень: В Италии женщина через суд добилась отпуска по уходу за псом
Итальянка, работающая в римском университете, добилась выплаты заработной платы за дни, когда она отсутствовала по причине ухода за собакой. Об этой необычной истории рассказали европейские информагентства.
|
12 октября 2017, 05:15