Ученые из Сан-Франциско установили, что в стадии глубоко сна человек укрепляет все моторные навыки, которые были получены незадолго до этого. В этой фазе ночного отдыха медленные мозговые волны оказывают влияние на развитие знаний, приобретенных в процессе активной жизнедеятельности за некоторое время до сна.
Данная стадия уменьшает активную нейронную деятельность, чтобы дать возможность закрепить полученную информацию. Выводы были сделаны в процессе экспериментов с грызунами. Ученые имплантировали специальные электроды в часть мозга животного, несущую ответственность за моторику.
В ходе опытов в мозгу крысы соединили нейроны с имплантированными электродами, которые контролировали механическую водосточную трубку. Сама трубка располагалась за миниатюрной дверкой, которую видеть крысы не могли. Трубка выходила наружу, и крысам нужно было посредством компьютерного механизма разворачивать ее в свою сторону. Таким образом животные обучались новым навыкам. Когда нужные нейроны были активированы, компьютерный механизм двигал трубку в сторону крыс.
Как продемонстрировали исследования, во время сна крысы повторно обучались приобретенным навыкам. При этом другие процессы тормозились.
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