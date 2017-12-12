Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки Как напомнили специализированные издания, в свое время английские ученые приняли участие в создании уникального материала "графен" и за это изобретение семь лет назад была присуждена Нобелевская премия. Текущий год ознаменовался тем, что британский спортивный бренд inov-8 приступил к созданию модели …