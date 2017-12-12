В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с подробностями свыше 13000 ДТП, произошедших за 1482 ночи в США. 494 ночи выпадали на полнолуние. По оценкам ученых, в полнолуние случилось 4494 аварии. Таким образом, поясняют авторы исследования, на каждую ночь с полнолунием приходилось 9,1 аварий, а на любую из оставшихся – 8,64. При оценке ситуации в других странах ситуация оказалась точно такой же.
Среднестатистической жертвой подобных ДТП оказывался мужчина в возрасте около 32 лет, который передвигался без шлема на мотоцикле по дороге в сельской местности и скончался в результате лобового столкновения. По мнению ученых, полная луна в небе отвлекала мотоциклиста от трассы, и в итоге происходило ДТП. Эксперты рассчитывают, что их наблюдения окажут существенную пользу любителям данного вида транспорта и поспособствуют более осторожному управлению мотоциклом.
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