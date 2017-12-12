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Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ

Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ

Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.

12 декабря 2017, 02:21
В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив. Фото с места ДТП предоставили в областной полиции. Отечественная малолитражка в результате ДТП серьезно деформирована. Авария произошла ночью в понедельник, 11 декабря, в поселке Береза. «Ока» и  Hyundai 

12 декабря 2017, 02:03
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири

Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири

Ученые из МГУ раскрыли тайну загадочных воронок на Ямале. Как выяснилось, кратеры появились в результате взрывов природного газа, предвестниками которых оказались растущие бугры, рассказывает издание Remote Sensing.
Как поясняют специалисты, первый кратер нашли три года назад. Тогда ученые и решили 

12 декабря 2017, 10:38
Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки

Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки

Как напомнили специализированные издания, в свое время английские ученые приняли участие в создании уникального материала "графен" и за это изобретение семь лет назад была присуждена Нобелевская премия. Текущий год ознаменовался тем, что британский спортивный бренд inov-8 приступил к созданию модели 

12 декабря 2017, 08:08
В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова

В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова

В полиции сообщили подробности гибели пешехода на улице Димитрова. Как уже писала «ТЕРРА», ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря. Mitsubishi Lancer сбил насмерть 46-летнего мужчину. По данным полицейских, авария произошла в 17:30. В пресс-службе областного главка предоставили фото с 
11 декабря 2017, 03:07
В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В воскресенье, 10 декабря, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись трактор и трамвай №22. ДТП произошло на улице Ново-Садовой, а районе пересечения с улицей Потапова. Было уже около шести часов вечера. На линии встали трамваи. Представитель ТТУ г.о. Самара опубликовал 
11 декабря 2017, 11:06
Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Сегодня, 9 декабря, стало известно о ДТП со смертельным исходом, которое случилось 7 числа на 193 километре автомагистрали «Самара – Большая Черниговка – граница республики Казахстан» в Первомайском районе Оренбургской области.
 
Как информации ГИБДД 56-го региона, водитель «Газели», объезжая 
9 декабря 2017, 06:59
«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые

«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые

О своей новой работе рассказала группа исследователей Массачусетского технологического института. Ученые вывели генетически модифицированные клетки бактерий и создали уникальный метод 3D-печати для «живой татуировки», которая способна реагировать на различные химические раздражители.
Электронные татуировки и технология так называемых интеллектуальных чернил имеет 

7 декабря 2017, 09:40
Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Богатый вредными примесями воздух сводит на нет позитивный эффект, который могут дать регулярные прогулки. Такой вывод сделали в Имперском колледже Лондона по результатам исследований, к которым привлекли почти 120 добровольцев.
В числе задействованных в эксперименте 40 человек не имели проблем 

6 декабря 2017, 03:59
Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Представительницы прекрасного пола обладают особенностью перерабатывать кислород быстрее мужчин. О таком женском "преимуществе" поведали специалисты из Канады.
Данная особенность женского организма уменьшает нагрузку на клетки и располагает к аэробным упражнениям. О такой специфике ученые узнали в ходе исследований с участием 

6 декабря 2017, 01:40
Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон

Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон

Сегодня, 16 сентября, сызранские байкеры закрывают мотосезон,. В соцсети "ВК" мотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.
 
Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.
 
Как передает КТВ-Луч
16 сентября 2017, 04:08
В Самаре у «Ладьи» 19-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб

В Самаре у «Ладьи» 19-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб

Вчера, 25 августа, около 23:00 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором погиб молодой мотоциклист, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 19-летний водитель мотоцикла «Стелс» двигался по Северо-восточной магистрали со стороны улицы Ново-Садовой в 
26 августа 2017, 03:33
Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, 
18 июля 2017, 01:25
Более 40 самарских байкеров попали в ДТП

Более 40 самарских байкеров попали в ДТП

5 человек погибли и почти 50 получили ранения различной степени тяжести в авариях с участием мототранспорта.
17 июля 2017, 02:33
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