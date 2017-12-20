Польские специалисты рассказали о необычном исследовании. Ученые установили, каким образом параметры руки мужчины влияют на судьбу того или иного представителя сильного пола. Как утверждается, у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов на гармоничную личную жизнь.
В исследовании приняли участие молодые люди, уже состоящие в довольно продолжительных отношениях. Анализ показал, что обладатели длинного безымянного пальца в большинстве своем имели спутницу жизни с привлекательными формами - с тонкой талией и роскошным бюстом.
Не вдаваясь в научные подробности, эксперты уверяют, что секрет кроется во всплеске мужского гормона тестостерона, который происходит в период нахождения в утробе матери. Такие мужчины впоследствии оказываются лучше развитыми физически, у них рельефная мускулатура. В свою очередь, зачастую они имеют успех у дам, резюмируют авторы исследования.
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