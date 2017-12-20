В Японии создали самовосстанавливающееся стекло Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.

Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все …