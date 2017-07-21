Суд города Мичиган признал местную жительницу виновной в убийстве супруга, изучив, наряду с прочими, «показания» попугая.
По данным следствия, Гленна Дюрэ застрелила собственного мужа, выпустив в него пять пуль. Далее преступница попыталась покончить жизнь самоубийством, но до конца свой замысел не довела.
Но определенном этапе расследования сыщиков заинтересовал попугай, который жил у пары дома. «Не стреляй!» - то и дело твердила говорящая птица после гибели мужчины.
Как выяснилось, преступление произошло возле клетки с попугаем. Прокурор хотел даже формально приобщить запись «показаний» пернатого к делу, но потом понял, что едва ли попугай сможет выступить в суде свидетелем. Служители Фемиды признали Дюрэм виновной.
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