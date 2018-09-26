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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет
Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.
Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет …
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27 марта 2018, 11:56
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В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
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24 июля 2017, 07:02
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Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами
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20 июня 2017, 09:07
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В Португалии бык поднял на рога снимавшего на iPad прохожего
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13 июня 2017, 05:26
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
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26 марта 2017, 02:30
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Российские моряки похищены в территориальных водах Нигерии
Как сообщают российские информагентства, нападение пиратов на грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе. 7 российских моряков и 1 украинский взяты в заложники морскими разбойниками в территориальных водах Нигерии.
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8 февраля 2017, 02:27
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В России построят корабль для отслеживания баллистических ракет
В Санкт-Петербурге на базе центрального бюро "Айсберг" стартовала работа над созданием корабля специального назначения для отслеживания запусков баллистических ракет. Корабль будет использоваться во время различных испытаний.
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29 июня 2016, 09:45
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В Израиле дайверы нашли затонувший древнеримский корабль
Во время изучения затонувшего судна израильские дайверы совершенно неожиданно для себя обнаружили артефакты Римской империи. По утверждению исследователей, данная находка может считаться наиболее крупной за последние три десятка лет. Об этом рассказывают зарубежные издания.
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17 мая 2016, 11:08
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В США найден пропавший почти 100 лет назад военный корабль
В Соединенных Штатах Америки обнаружен пропавший без малого сто лет назад буксирный корабль Conestoga, принадлежащий ВМФ государства. Об этом со ссылкой на Минобороны страны информирует CNN.
Находку сделали работники Национального управления океанических и атмосферных явлений в акватории Тихого океана. Судно …
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24 марта 2016, 10:40
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Власти Португалии придумали оригинальный способ борьбы с уклонением от налогов
В апреле налоговые органы Португалии начнут еженедельную лотерею - за год будет разыграно 60 автомобилей, сообщают "Ведомости". Участвовать в ней смогут потребители, которые потребовали у продавцов чеки с их ИНН.
Так власти рассчитывают заручиться поддержкой рядовых граждан в борьбе с уклонением от …
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13 февраля 2014, 12:11
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Тольяттинский батутист завоевал «золото» на этапе Кубка мира
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11 сентября 2013, 02:15