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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Самарцев приглашают сняться в ужастике: Нужны три женщины и мужчина

Жителей Самары пригласили сняться в новом короткометражном фильме ужасов. Роли получат три женщины и мужчина. Кастинг на «ужастик» состоится в 19:00 21 февраля в "ДК Союз" на улице Молодогвардейской. Об этом информирует оргкомитет Самарского фестиваля независимого кино "70/30".
 
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В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

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16 января 2019, 10:46
Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

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8 января 2019, 11:02
Зомби у экрана: Ученые установили, как сериалы меняют психику

Зомби у экрана: Ученые установили, как сериалы меняют психику

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Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
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7 апреля 2017, 12:15
Автор «Игры престолов» приедет в Россию

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Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»

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В кино в России стали ходить больше

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Второй ассистент режиссера ситкома "Теория Большого взрыва" Кристофер Клауcен обратился в суд после ухода из съемочной группы. Клауcен обвиняет владельцев прав на сериал - компанию Warner Bros. – в эйджизме, или дискриминации по возрастному признаку.
 
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4 марта 2015, 01:38
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