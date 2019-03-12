Тест: сможете ли вы угадать фильм с Олегом Табаковым по одному кадру? Ровно год назад, 12 марта, не стало легендарного советского и российского актера Олега Табакова. Его творческая карьера продолжалась более полувека. В первую очередь он запомнился по работам в театре. В разные времена он трудился в разных коллективах, возглавлял «Современник», МХТ …