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Тест: сможете ли вы угадать фильм с Олегом Табаковым по одному кадру?
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12 марта 2019, 10:06
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Самарцев приглашают сняться в ужастике: Нужны три женщины и мужчина
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16 февраля 2019, 03:17
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
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16 января 2019, 10:46
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Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?
Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. …
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8 января 2019, 11:02
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Зомби у экрана: Ученые установили, как сериалы меняют психику
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16 августа 2017, 02:33
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Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом
Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
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7 апреля 2017, 12:15
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Автор «Игры престолов» приедет в Россию
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7 апреля 2017, 09:57
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Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»
Руководство телеканала HBO, который осуществляет показ "Игры престолов", рассматривает возможность появления сериала-ответвления от легендарного фэнтези, информирует EW. Новое шоу изложит предысторию сюжета, который уже продемонстрирован по HBO.
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16 января 2017, 02:03
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Ученые предлагают новый сценарий эволюции Вселенной
Американские и южнокорейские физики представили возможный сценарий эволюции Вселенной, который может случиться после Большого взрыва. Статья об исследовании опубликована в издании New Scientist.
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7 августа 2016, 12:37
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В кино в России стали ходить больше
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2 ноября 2015, 02:01
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На создателей сериала «Теория большого взрыва» подают в суд за эйджизм
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19 августа 2015, 02:05
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Теорию Большого взрыва опровергли канадские ученые
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4 марта 2015, 01:38
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