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В Крыму откроется первая «винная деревня»

В Крыму откроется первая «винная деревня»

1 июня в Гурзуфе начнет свою работу первая «винная деревня» в рамках туристического проекта «Винная дорога Крыма». Программа для отдыхающих будет построена по примеру известных европейских маршрутов.

По задумке организаторов, 1-3 июня в Гурзуфе будет устроена ярмарка с увеселительными 
25 мая 2018, 08:38
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в 

23 мая 2018, 05:27
30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 

22 мая 2018, 07:01
АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».

В скором времени автогигант должен приступить к 
22 мая 2018, 03:40
Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах

Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах

В этом году появится 50 национальных офисов России в 29 странах мира, ведь наша страна была избрана в состав исполнительного совета Всемирной туристкой организации ООН. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, в прошлом году в государстве 24 
16 мая 2018, 09:27
На Соловки этим летом могут приехать 20 тысяч туристов

На Соловки этим летом могут приехать 20 тысяч туристов

Этим летом прогнозируется увеличение туристического потока на Соловецкие острова. По словам заместителя министра культуры по вопросам туризма Архангельской области Светланы Зеновской, в прошлом году Соловки посетили 18 тысяч туристов, в высокий сезон 2018 года - с июня по сентябрь здесь 
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники в Москве и северной столице побывали 22 тысячи туристов из Китая. Они приехали в Россию в составе безвизовых групп. По сравнению с данными за прошлый год, прирост туристов составил 25%. В прошлом году в российской столице побывали 
14 мая 2018, 11:10
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