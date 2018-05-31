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В Крыму откроется первая «винная деревня»
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25 мая 2018, 08:38
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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
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24 мая 2018, 10:19
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»
В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в …
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23 мая 2018, 05:27
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30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир
Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 …
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22 мая 2018, 07:01
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АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora
В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».
В скором времени автогигант должен приступить к …
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22 мая 2018, 03:40
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Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах
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16 мая 2018, 09:27
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На Соловки этим летом могут приехать 20 тысяч туристов
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15 мая 2018, 09:56
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10