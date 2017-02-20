В Интернете опубликован перечень автоновинок, которые будут представлены на Женевском автосалоне. Кстати, в 2017 году он пройдет в 87-й раз.
Основными участниками автомобильной выставки эксперты называют Audi RS 3 Sportback, Skoda Octavia, Mitsubishi Eclipse, Subaru XV, BMW 5 Series и i8. Кроме того, упоминается Lamborghini Huracan Performante.
Как известно, выставка в Швейцарии состоится в период с 9 по 19 марта. Напомним, что на данный момент это единственный европейский автосалон класса А, проходящий ежегодно.
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