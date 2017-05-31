Российская версия издания Forbes представила рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров. На первой строке оказался Тимур Бекмамбетов.

При составлении списка специалисты сопоставляли такие критерии, как сумма на выпуск фильма и полученная выручка от его демонстрации. При этом не учитывалась популярность фильма …