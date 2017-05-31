Фанаты легендарной киносаги делают ставки на то, какие основные персонажи погибнут в новом сезоне сериала. По словам авторов, он будет предпоследним, а значит, говорят зрители, можно ожидать море крови.
Знатоки стараются угадать, кто из персонажей умрет первым. Они представили список из 7 имен — по числу серий 7-го сезона. У Серсеи, считает основная масса фанатов, нет шансов на выживание. Она находится на первой строчке рейтинга, и фактически мало кто сомневается, что ее обязательно убьют. На втором месте Бейлиш - слишком подозрительным кажется его уход в тень. Предатель Теон, говорят зрители, исчерпал себя и должен уйти из жизни, а потому он замыкает своеобразный топ-3.
Эурон Грейджой на 4-й позиции. Дейенерис один раз посчастливилось уцелеть, второго может не быть. Не доживут до финала, по версии фанатов, Тормунд и коварная Эллария.
Остается отметить, что до премьеры осталось совсем немного. Выход нового сезона запланирован на 16 июля.
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