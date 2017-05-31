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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Новая часть

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Триллер "Чужой: Завет" оказался на второй позиции с 

29 мая 2017, 10:04
Сеть взрывают фото со съемок нового сезона

Сеть взрывают фото со съемок нового сезона "Игры престолов"

В Интернете появились фотографии со съемок 7-го сезона "Игры престолов". Изображения опубликовал портал Entertainment Weekly.
На снимках, в частности, любители киносаги смогут увидеть Дейенерис верхом на драконе, Джона Сноу, Арью Старк, Серсею на «Железном троне», Сансу Старк и прочих персонажей 

24 мая 2017, 10:25
Бесплатное кино: Самарцам 3 дня показывали лучшие российские фильмы

Бесплатное кино: Самарцам 3 дня показывали лучшие российские фильмы

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Кинофестиваль «Лучезарный Ангел», 

22 мая 2017, 11:13
Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Российская версия издания Forbes представила рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров. На первой строке оказался Тимур Бекмамбетов.
При составлении списка специалисты сопоставляли такие критерии, как сумма на выпуск фильма и полученная выручка от его демонстрации. При этом не учитывалась популярность фильма 

16 мая 2017, 12:08
Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
В настоящее время идет последовательное укрепление кроны, несмотря на всевозможные ограничительные меры. На островном государстве сейчас наблюдается настоящий 

5 мая 2017, 11:15
Автор «Игры престолов» приедет в Россию

Автор «Игры престолов» приедет в Россию

Писатель Джордж Мартин, создавший серию книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которой был снят сериал «Игра престолов», посетит ежегодный фестиваль фантастики в Санкт-Петербурге. На сей раз мероприятие пройдет с 18 по 21 августа.
Наряду с популярной серией произведений, Джордж 

7 апреля 2017, 09:57
В новом сезоне «Игры престолов» вернется один из умерших персонажей

В новом сезоне «Игры престолов» вернется один из умерших персонажей

В киносаге «Игра Престолов» появится лорд Уолдер Фрей, который, как известно любителям популярного фэнтези, ответственен за «кровавую свадьбу». Причина возвращения неясна, ведь этого персонажа в конце 6-го сезона убила Ария Старк.
Старт седьмого сезона запланирован на лето 2017 года. После 

19 января 2017, 03:47
Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»

Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»

Руководство телеканала HBO, который осуществляет показ "Игры престолов", рассматривает возможность появления сериала-ответвления от легендарного фэнтези, информирует EW. Новое шоу изложит предысторию сюжета, который уже продемонстрирован по HBO.
Пока ведется обсуждение, как именно станет выглядеть новый сериал, говорит руководитель канала Кейси 

16 января 2017, 02:03
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