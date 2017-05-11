Компания Apple может перенести старт продаж новой модели iPhone на 2-3 месяца. По информации издания Fortune, причиной задержки являются проблемы, неожиданно появившиеся на производстве экранов для новых гаджетов. Теперь модель может появиться не в сентябре, а в ноябре или даже декабре.
Как сообщается, Apple разработала три новых iPhone. Два из них, iPhone 7 и iPhone 7s Plus, скорее всего, получат только небольшие обновления по сравнению с прошлогодними аналогичными моделями.
А вот у iPhone 8 или iPhone X, iPhone Edition, будут заметные изменения. Основным из них будет новая технология экрана, называемая органическим светодиодом (OLED). Как поясняют эксперты, Apple традиционно применяет жидкокристаллические дисплеи в своих устройствах, которые не имеют такой же цветовой точности, как OLED.
По прогнозам, экран iPhone 8 будет значительно больше. А еще пропадет кнопка «Домой».
|
Планшеты и смартфоны тормозят детскую речь - исследование
Коллектив ученых из Университета Торонто выяснил, что мобильные устройства, в частности планшеты и смартфоны, тормозят развитие речи у детей. О недавнем исследовании рассказывает CNN.
|
5 мая 2017, 01:44
|
Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра
Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
|
4 мая 2017, 09:39
|
Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах
Китайская корпорация Xiaomi Inc., специализирующаяся на выпуске электронных устройств, собирается открыть в Российской Федерации до двадцати новых магазинов в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
|
27 апреля 2017, 01:01
|
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным
|
26 апреля 2017, 05:25
|
Apple начала ремонтировать iPhone в российских сервисных центрах
В РФ начали работать сервисные центры Apple, где, в частности, можно будет отремонтировать поврежденные экраны смартфонов. В российской столице прошли сертификацию 19 сервисных представителей Apple Premium Service Provider.
|
25 апреля 2017, 03:34
|
Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года
|
25 апреля 2017, 03:28
|
Секретная линия: прототип российского «квантового телефона» появится летом
Специалисты МГУ имени Ломоносова и корпорации «Инфотекс» занимаются созданием телефона, защищенного от прослушивания. Эта инновация будет шифровать разговоры современным квантовым методом.
|
24 апреля 2017, 01:22
|
Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев
Смартфоны Apple нового поколения будут иметь экраны, способные сканировать отпечатки пальцев. Соответствующий патент получен корпорацией 14 февраля. Встроенный сканер будет работать с помощью ультразвука, для чего не понадобится контакт сенсора и пальца.
|
15 февраля 2017, 05:56
|
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку
Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
|
10 февраля 2017, 03:20
|
Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%
|
27 января 2017, 08:38
|
Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%
В России упала стоимость ряда устройств производства Apple после корректировки цен корпорацией в онлайн-магазине. Согласно последним данным, iPhone7 потерял в цене в среднем пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации.
|
20 января 2017, 10:03
|
Новый iPhone 8 будет стеклянным и без рамок вокруг экрана
Компания Аpple в 2017 году намерена представить пользователям новый смартфон. Специалисты уже приступили к работе над iPhone8, который ждет радикальный редизайн.
|
29 сентября 2016, 03:11