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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Планшеты и смартфоны тормозят детскую речь - исследование

Планшеты и смартфоны тормозят детскую речь - исследование

Коллектив ученых из Университета Торонто выяснил, что мобильные устройства, в частности планшеты и смартфоны, тормозят развитие речи у детей. О недавнем исследовании рассказывает CNN.
В экспериментах были задействованы более 900 детей. Эксперты анализировали, как долго маленькие участники общаются с различными 

5 мая 2017, 01:44
Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
В перспективе мужчина намерен получить патент на массовый выпуск своеобразной печи-зарядки. Благодаря этому устройству электронные гаджеты подпитываются без использования электроэнергии.
Новинка представляет собой генератор, 

4 мая 2017, 09:39
Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах

Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах

Китайская корпорация Xiaomi Inc., специализирующаяся на выпуске электронных устройств, собирается открыть в Российской Федерации до двадцати новых магазинов в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Речь ведется об официальных магазинах фирмы в самых крупных городах 

27 апреля 2017, 01:01
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Специально ко Дню Победы компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств находится портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб Советского Союза и орден Победы.
Как говорят разработчики, при оформлении они делали акцент на таких составляющих Победы, как народ, 

26 апреля 2017, 05:25
Apple начала ремонтировать iPhone в российских сервисных центрах

Apple начала ремонтировать iPhone в российских сервисных центрах

В РФ начали работать сервисные центры Apple, где, в частности, можно будет отремонтировать поврежденные экраны смартфонов. В российской столице прошли сертификацию 19 сервисных представителей Apple Premium Service Provider.
Как сообщается, отданные в авторизованный центр iPhone отправляются на ремонтное предприятие, где 

25 апреля 2017, 03:34
Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года

Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года

В этом году крупные компании собираются представить гаджеты, в том числе, с неожиданным набором опций. О таких новинках заявляют, в частности, представители Samsung, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.
В этот ряд эксперты поставили Samsung Galaxy S8, который, однако, может разочаровать 

25 апреля 2017, 03:28
Секретная линия: прототип российского «квантового телефона» появится летом

Секретная линия: прототип российского «квантового телефона» появится летом

Специалисты МГУ имени Ломоносова и корпорации «Инфотекс» занимаются созданием телефона, защищенного от прослушивания. Эта инновация будет шифровать разговоры современным квантовым методом.
Отечественное устройство может заинтересовать не только представителей спецслужб, но и большие компании, которые заботятся о сохранении конфиденциальной информации. По 

24 апреля 2017, 01:22
Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Смартфоны Apple нового поколения будут иметь экраны, способные сканировать отпечатки пальцев. Соответствующий патент получен корпорацией 14 февраля.  Встроенный сканер будет работать с помощью ультразвука, для чего не понадобится контакт сенсора и пальца.
По имеющимся сведениям, экраны новых гаджетов будут оснащены 

15 февраля 2017, 05:56
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. 

10 февраля 2017, 03:20
Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

По данным экспертов, в скором времени в российских магазинах стоимость смартфонов от Samsung упадет на 5-10%. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на российское представительство компании.
Цены на гаджеты снизятся в зависимости от сегмента. По статистике, в 2016 году 

27 января 2017, 08:38
Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%

Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%

В России упала стоимость ряда устройств производства Apple после корректировки цен корпорацией в онлайн-магазине. Согласно последним данным, iPhone7 потерял в цене в среднем пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации.
32-гигабайтный смартфон стал дешевле на четыре тысячи рублей, 128-гигабайтный — 

20 января 2017, 10:03
Новый iPhone 8 будет стеклянным и без рамок вокруг экрана

Новый iPhone 8 будет стеклянным и без рамок вокруг экрана

Компания Аpple в 2017 году  намерена представить пользователям новый смартфон. Специалисты уже приступили к работе над  iPhone8, который ждет радикальный редизайн.
Как рассказал журналистам сотрудник Израильского офиса компании Аpple, в планах инженеров выпустить гаджет без рамок вокруг дисплея. Также предполагается, 

29 сентября 2016, 03:11
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