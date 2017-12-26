На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. …