На платформе Kickstarter создан самый маленький смартфон в мире Zanco Tiny T1. Об этой разработке рассказывают иностранные специализированные издания.
Уже прошла презентация мобильного устройства. Созданием новинки занималась компания Clubit New Media, Ltd. Длина телефона – всего 47 миллиметров.
Как поясняют эксперты, в Tiny T1 может храниться порядка 300 контактов, 50 сообщений и столько же вызовов. Со смартфона можно звонить и посылать сообщения. Гаджет имеет выход для nano-SIM, OLED-дисплей, также идет речь о нескольких голосовых командах. Одного заряда аккумулятора хватает на трое суток активного пользования.
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